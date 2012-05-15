  1. بین الملل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

اعلام نتایج انتخابات سوریه/

میزان مشارکت 51 درصد / 30 نماینده زن به پارلمان سوریه راه یافتند

میزان مشارکت 51 درصد / 30 نماینده زن به پارلمان سوریه راه یافتند

رئیس کمیته عالی انتخابات سوریه طی یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج انتخابات و میزان مشارکت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا) ، "خلف العزاوی" رئیس کمیته انتخابات سوریه در یک  کنفرانس مطبوعاتی نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

العزاوی بیان کرد: انتخابات در روز هفتم ماه مه جاری مطابق با قانون اساسی جدید و اینکه  مردم منشا قدرت هستند برگزار شد که نظارت قضایی و کاملی بر این انتخابات صورت گرفت.

وی افزود: روند انتخابات پارلمانی به سهولت انجام شد و نتایج آن نشان دهنده حجم بزرگ اقشار شرکت کننده در آن به ویژه حضور زنان بود به طوری که 30 زن توانستند به مجلس راه پیدا کنند که رقم خوبی است.

العزاوی بیان کرد: تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات سوریه 10118519 نفر بوده است که در این میان حدود 5186957 نفر رای خود را به صندوقها انداختند و میزان مشارکت با توجه به این 51.26 درصد بوده است.

کد مطلب 1602983

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