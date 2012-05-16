ارتقای کیفیت تخم مرغ و فرآورده های آن نیازمند تدوین استانداردهای بین المللی است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت ارتقای کیفیت تخم مرغ و فرآورده های آن افزود: ایران پیشنهادی در خصوص تشکیل کارگروه اختصاصی استاندارد سازی تخم مرغ و فراورده های آن مطرح کرده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این پیشنهاد در اجلاس کمیته فنی مواد غذایی ISO/TC 34 در کنیا مطرح شده و مورد استقبال کمیته قرار گرفته است.

وی گفت: از ایران خواسته شده تا در تشکیل این کارگروه به کمیته فنی ISO/TC34/SC6 که تخم مرغ در دامنه شمول فعالیتهای آن قرار دارد، همکاری کند.

برزگری ادامه داد: نیاز به تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه تخم مرغ و فراورده های پاستوریزه آن برای حفظ سلامتی مصرف کنندگان و کمک به ارتقای کیفیت محصولات واحدهای تولیدی داخلی ضروری است.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تشکیل کارگروه ویژه یادشده، زمینه خوبی برای توسعه فعالیتهای استانداردسازی ایزو در زمینه تخم مرغ و فرآورده های آن خواهد بود.

