صادرات صنايع نساجي كشور 5/1 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، مديركل دفترصنايع نساجي و پوشاك در جمع خبرنگاران گفت: صادرات صنايع نساجي در سال 1381 نسبت به سال قبل ازآن 40 درصد افزايش يافت.

گلنار نصراللهي افزود: در سه ماه نخست امسال صادرات نساجي از روند كاهشي برخوردار بود كه در ماه چهارم امسال اين روند جبران و با 5/1 در صد رشد مواجه شد.

وي تصريح كرد: صادرات صنايع نساجي در زمينه چرم و كفش در سال 1381حدود 38 ميليون دلار بود كه امسال به 30 ميليون رسيده است.

وي از راه اندازي 91 طرح با اشتغال يك هزار و 730 نفر در استان هاي مختلف كشور در سه ماه نخست امسال خبر داد و افزود: 15 طرح از طرح هاي بازسازي و نوسازي از ابتداي امسال تا كنون به بهره برداري رسيده كه بتدريج از شهريورماه سال جاري راه اندازي خواهد شد.

نصراللهي گفت: در بازسازي و نوسازي 15 طرح صنايع نساجي هفت هزار اشتغال جديد ايجاد شده است كه از اين ميزان پنج طرح متعلق به استان اصفهان و تعدادي به يزد و تهران و بوشهراختصاص دارد كه در حال حاضر چهار طرح به بهره برداري رسيده و 11 طرح نيز تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: براي بازسازي و نوسازي 15 طرح در دست اجراي صنايع نساجي از ارز فايناس استفاده مي شود و حدود 83 طرح نيزبه ارزش 312 ميليون دلار در بانك هاي عامل با سه درصد نرخ سود تسهيلات به تصويب رسيد كه 17 طرح به ارزش 58 ميليون دلار گشايش اعتبار شده كه عمده اين طرح ها نيز به بخش خصوصي تعلق دارد.

مدير كل دفتر صنايع نساجي تصريح كرد: اصلاح ساختار صنايع نساجي از روند مناسبي برخوردار بود كه به رشد 2 تا 3 درصدي توليدات نساجي نسبت به سال گذشته منجر شد.

وي گفت: صنايع نساجي در زمينه هاي نخ پنبه اي، نخ با الياف مصنوعي، پارچه، پارچه فاستوني، پتو، موكت و فرش ماشيني در سه ماه نخست امسال با رشد 2 تا 4 درصدي مواجه شد.

وي افزود: پيش بيني مي شود تا پايان برنامه سوم توسعه ، بازسازي و نوسازي صنايع نساجي از نظر روند رشد با واحد هاي ديگر صنايع مشابه باشد.

نصراللهي اجراي نظام تعرفه اي در صنايع نساجي را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: تعرفه واردات پارچه با 25 درصد كاهش نسبت به سال گذشته به 60تا65 درصد رسيد و در زمينه پوشاك از 110 درصد به 90تا95 درصد در سال جاري رسيد.

به گفته وي، توليد پنبه امسال به 90 تا يكصد هزار تن مي رسد و پيش بيني مي شود درسال آينده اين ميزان توليد به 70 تا 80 هزار تن كاهش يابد.

وي افزود: مصرف پنبه مورد نياز در صنايع نساجي سالانه بين 130 تا 140 هزار تن است كه به دليل كمبود آن در كشور توليد كنندگان صنايع نساجي از الياف مصنوعي استفاده مي كنند كه اين امر به كاهش كيفيت محصولات آنها منجر مي شود.