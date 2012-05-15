طرح تفصیلی دوباره در شورا بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران همیشه دارای طرح ملاک عمل بوده است، گفت: شاید طرح های گذشته تهران مانند طرح تفصیلی فعلی این چنین پهنه بندی نشده باشند اما هر بخشی از تهران دارای نسخه ای بود که متاسفانه شهرداری ها مقید به اجرای آن نبودند البته زمانی اجرای آن نزدیک به صفر می شد و گاهی نیز در حد قابل قبولی به این طرح ها استناد می شد.

وی ادامه داد: آنچه طرح تفصیلی را دارای اهمیت می کند الزام به رعایت مقررات است. ما تلاش کردیم مشکل شهرسازی را با اجرای طرح تفصیلی کاهش دهیم اما آن طور که ما انتظار داشتیم طرح تفصیلی ابلاغ نشد.

شکیب ادامه داد: در طرح جامع شهر تهران که در سال 1386 به تصویب رسید نقشه های یک هزارم تهیه شده بود که برای عملیاتی شدن به نقشه های یک دوهزارم تبدیل شد اما این فرآیند بسیار زمان بر شد و در این میان اتفاقاتی که نباید بیفتد افتاد.

رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به تغییرات عمده طرح تفصیلی گفت: به جز تغییرات زمین های وزارت راه و شهرسازی تغییراتی نیز در زمین های منطقه بالای همت رخ داده است که درخواست داریم یک بار دیگر طرح تفصیلی به شورا آمده و بررسی شود.



وی با بیان اینکه مطمئنا برنامه خط خورده بهتر از بی برنامگی است گفت: ما باید خود را ملزم به اجرای همین برنامه خط خورده بکنیم و نباید کمیسیون ماده 5 هر تغییرات بنیادی که خواست در این طرح اعمال کند.

به گفته شکیب، بر اساس قانون هر اتفاق بنیادین که در طرح تفصیلی بیفتد باید به تایید شورا برسد که در حال حاضر چنین نشده و ما می بینیم در خیابان آفریقا ناگهان یک برج 25 طبقه ساخته می شود یا بر اساس رای کمیسیون ماده 5 در فضای سبز 83 درصد سطح زمین زیر ساخت می رود. ما باید به خاطر منافع شهر از این وضعیت جلوگیری کنیم.