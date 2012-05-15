به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان حمیدرضا پهلوانی در جلسه رتبه بندی شرکت های هواپیمایی که با حضور مدیران عامل این شرکت ها برگزار شد از عملیاتی شدن رتبه‌بندی ایرلاین‌ها در نیمه دوم امسال خبرداد و گفت: یکی از بسترهای ایجاد رقابت اقتصادی، آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست و رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی نیز بر اساس استاندارد‌های مد‌نظر و در قالب تعداد ستاره پیش زمینه این رقابت اقتصادی به شمار می رود.

وی دیدگاه سازمان هواپیمایی کشوری را دیدگاه بازسازی و تکاملی دانست و گفت: از آنجا که در سازمان هواپیمایی کشوری توجه به ایمنی بر هر امر دیگری ارجحیت دارد رتبه بندی شرکتهای هواپیمایی با تدوین معیارها و تعیین پارامتر‌هایی به منظور فراهم آوردن بازار رقابت سازنده و مثبت، افزایش بهره‌وری، ایمنی و کیفیت ارائه خدمات در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که شاخص (AQR (Airline Quality Rating در حال حاضر بر اساس 15 فاکتور، عملکرد این شرکتها را از لحاظ کیفیت خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار می دهد افزود: این گزارش بصورت ماهانه منتشر می شود و آن دسته از شرکتهای هواپیمایی را شامل می شود که حداقل 1 درصد از درآمد حاصله از جابجایی مسافرین داخلی در پروازهای منظم را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه شاخص رتبه بندی شرکتهای هواپیمایی(AQR) به صورت میانگین وزنی سه فاکتور؛ به موقع بودن پرواز و شکایات مسافرین به عنوان عامل مثبت و شاخص تضمین ایمنی شرکت به عنوان عامل منفی تاثیرگذار در رتبه بندی کیفی شرکتهای هواپیمایی محاسبه می شود، اظهارداشت: در فرمول فوق، شاخص تضمین ایمنی شرکت با وزن 0/5 و شاخص شکایت مسافرین با وزن 3.0 و شاخص به موقع بودن پروازها با وزن2.0 در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته کم کردن از عدد یک به منظور از بین بردن علامت منفی در محاسبه و رسیدن به مجموع وزن ها معادل عدد یک است؛ در نتیجه دامنه تغییراین شاخص (شاخص AQR) بین عدد یک و عدد صفر خواهد بود.

پهلوانی با بیان این مطلب که از ابتدای سال 92 بستر شناورسازی نرخ بلیت هواپیما ایجاد خواهد شد، اظهارداشت: با رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی، کیفیت ساختار‌ شرکت‌های هواپیمایی، زیرساخت‌های آنها از نظر فنی، بازرگانی، خدماتی، توجه به ایمنی و فاکتورهای مؤثر تضمین ایمنی همچنین حفظ کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود که ایرلاین‌ها باید توجه ویژه به این موارد داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که نقطه نظرات کارشناسی شرکتهای هواپیمایی فاکتور تعیین کننده در اجرای رتبه بندی به شمار می رود، افزود: در این رتبه بندی فاکتورهای متنوعی متناسب با وضعیت شرکتهای هواپیمایی در نظر گرفته شده است و ممانعت اجرایی برای شرکت های هواپیمایی ایجاد نخواهد کرد.

پهلوانی از شرکتهای هواپیمایی درخواست کرد ظرف یک هفته نقطه نظرات کارشناسی خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند تا پس از جمع بندی نهایی و آخرین تصمیم گیری با همکاری شرکتهای هواپیمایی در نیمه دوم امسال اجرایی شدن عملیات رتبه بندی شرکت های هواپیمایی آغاز شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب که رتبه بندی شرکت های هواپیمایی کاستی ها و نواقص موجود را شناسایی می کند، اظهارامیدواری کرد: روند رتبه بندی شرکتها سیر تکاملی خود را طی کند.