به گزارش خبرنگار "مهر" ازپاريس ، دكترحسن روحاني كه پس از يك ساعت و نيم گفتگو با ژاك شيراك در جمع خبرنگاران دركاخ اليزه سخن مي گفت ، افزود : دراين مذاكرات مفصل همچنين درمورد موضوعات مختلف بين المللي و منطقه اي صحبت شد كه البته مذاكرات هسته اي بخش عمده اي از آن بود.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اينكه آيا شيراك حامل پيامي ازجانب جرج بوش براي ايران بود ، اظهارداشت : طبيعتا درگفتگوهاي امروز خود درباره مذاكرات اخيري كه آقاي شيراك با رئيس جمهوري آمريكا داشته صحبت شد.

دكترروحاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درمورد احتمال مذاكره مستقيم تهران و واشنگتن در قبال پرونده هسته اي ايران افزود : فعلا طرف گفتگوهاي ما اروپايي ها هستند.