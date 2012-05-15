سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علیرغم اطلاع رسانیهای انجام شده از سوی این مرکز، عده‌ای سودجو مبادرت به دریافت وجه از متقاضیان حضور در کادرهای درمانی حج و عتبات کرده‌اند گفت: ارائه خدمات پزشکی به زائرین خانه خدا و عتبات عالیات، تنها بر عهده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بوده و این مهم بارها از طریق رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: نکته‌ای که پزشکان متقاضی خدمت به زائرین باید بدان توجه داشته باشند این است که بابت حضور در تیمهای درمانی حج و عتبات مبلغی از ایشان اخذ نشده و در واقع فرصتی برای ایشان فراهم شده تا به صورت داوطلبانه خدمتگزار زائرین بیت الله الحرام و عتبات عالیات باشند.

نماینده رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر گفت: از تمام پزشکان و پیراپزشکان درخواست می‌شود چنانچه تماسی مبنی بر پرداخت وجه با آنها صورت گرفت، اطلاعات کامل شماره حساب و نام صاحب حساب، شماره همراه و یا ثابت را از طریق تلفن 86744107 و یا نمابر 88912476 در اختیار ما قرار دهند تا از ادامه این مشکل جلوگیری گردد.

ریاض در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بیشترین شکایات از کدام استانها صورت گرفته است گفت: تاکنون تماسهایی از استانهای کردستان، تهران، سمنان و خوزستان با مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جهت گزارش این موضوع داشته‌ایم.

وی گفت: قطعا این موضوع برای سودجویان گران تمام خواهد شد، چرا که به اسم مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر مبادرت به انجام این اقدام ناشایست کرده‌اند.