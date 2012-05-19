اسداللهی ضمن بیان این مطلب در خصوص انتشار آلبوم موسیقی "ردیفهای آذربایجان" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مقامهای موسیقی آذربایجان مظهر اصلی و شاهکار نبوغ موسیقایی ملت آذربایجان و معرف هویت موسیی این سرزمین است. این میراث گرانقدر مجموعه نغمهها و گوشههایی است که از گذشتههای دور با نظمی خاص و متناسب با ذوق و اصول زیبایی شناسانه هنرمندان این سرزمین در قالب هفت مقام اصلی(دستگاه) و بیش از هفتاد مقام فرعی(مد) شکل گرفته و به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل شده است.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به چرایی انتشار این آلبوم گفت: بسیاری از مقامهای موسیقی آذربایجان که متعلق به آذری زبانهای ایران است متاسفانه در طول سالهای متمادی به دلیل کم توجهی به این گنجینههای عظیم تاریخی به دست فراموشی سپرده شد و امروزه شاهد هستیم این مقامها را جمهومری آذربایجان ثبت و به نام خود کردهاست. از همینرو ردیفهای موسیقی آذربایجان را به منظور یادآوری آنچه داشتهایم منتشر کردهایم.
وی در ادامه افزود: این مجموعه با ارزشترین میراث سرزمین آذربایجان به حساب میآید که به نوعی تجلی احساسات و تبلور فرهنگ عامی مردم آذری زبان این سرزمین است از همینرو دوام و بقای موسیقی آذربایجان بستگی به حفظ و اشاعه آن دارد. خوشحالم که پس از سالها انتظار برای نخستینبار در ایران مجموعه مقامهای موسیقی آذربایجان منتشر میشود.
وحید اسداللهی در ادامه با اشاره به این نکته که آلبوم ردیفهای موسیقی آذربایجان حاصل یک عمر فعالیت است گفت: این مجموعه حاصل یک عمر کار است. ردیفها با پنجه دلنشین استاد رحمان اسداللهی نواخته شدهاست و لهجه مقامهای موسیقی آذربایجانی همراه با گوشههای ایرانی در تکتک مقامها شنیده میشود.
این استاد موسیقی آذربایجانی افزود: اگر چه هنرمندان جمهوری آذربایجان به دلیل حمایتهای همه جانبه متولیان هنری کشورشان سهم بیشتری در رشد موسیقی آذربایجانی داشتهاند اما نباید تلاشها و زحمات هنرمندان آذربایجان ایران را که با کمترین امکانات برای معرفی این موسیقی کوشیدهاند را نادیده گرفت. همچنین تشکر ویژه از حوزه هنری دارم که با حمایت از انتشار این آلبوم کار بزرگی در راستای شناساندن موسیقی آذربایجان انجام داده است.
وی در پایان افزود: یکی از بزرگترین آرزوهای من این است که ردیفهای موسیقی آذربایجانی در واحدهای درسی دانشکدههای موسیقی تدریس شود.
نظر شما