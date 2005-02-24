دبير شورايعالي امنيت ملي: مذاكرات با شيراك خوب و سازنده بود // با رئيس جمهور فرانسه براي تسريع مذاكرات به توافق رسيديم // فرانسه خودكفايي در سوخت هسته اي را حق ايران مي داند

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكترحسن روحاني در گفتگويي با شبكه خبر درمورد مهمترين موضوعات پيام آقاي خاتمي رئيس جمهور به ‍ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه و دستاوردهاي مذاكرات امروز در پاريس گفت: رئيس جمهوركشورمان درپيام به رئيس جمهورفرانسه از كندي روند مذاكرات هسته اي بين ايران و اروپا ابراز نگراني كرده و از شيراك خواسته است كه با مذاكراتي كه با بنده انجام مي گيرد راه حلي براي اين مسئله پيدا كنيم .

وي افزود : مذاكرات ما با شيراك مفصل ، مفيد وسازنده بود و علاوه بر بحث درباره مسائل منطقه به اين نتيجه رسيديم كه نياز به رايزني بيشتر داريم و مي توانيم در بسياري ازموارد همكاري داشته باشيم ، درزمينه مسائل هسته اي و روند مذاكرات ما نقطه نظرات جمهوري اسلامي را به تفصيل براي آقاي شيراك بيان كرديم .

دبير شورايعالي امنيت ملي گفت : شيراك ضمن تاكيد برحق جمهوري اسلامي ايران بر داشتن فناوري صلح آميز هسته اي و همچنين حق داشتن سوخت هسته اي و خودكفايي در توليد آن تصريح كرده است كه تنها نگراني موجود اين است كه ايران به سمت ساخت سلاح هسته اي نرود.

دكتر روحاني در ادامه گفتگو با شبكه خبر گفتگوهاي امروزش با رئيس جمهور فرانسه را خوب و سازنده توصيف كرد و گفت : با شيراك به راه حلي رسيديم كه از طريق آن بتوانيم به مذاكرات سرعت دهيم و در بخش هسته اي كه مقداري مذاكرات كند پيش مي رود با فرمولي كه مورد توافق قرار داديم اميدواريم سرعت لازم را پيدا كند .

دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به اينكه در گفتگو با شيراك موارد مذاكرات او با بوش نيز مطرح شده است گفت تا جائي كه متوجه شديم رئيس جمهور فرانسه در ديدار با رئيس جمهور آمريكا مواضع خوب و مثبتي نسبت به جمهوري اسلامي ايران داشته است .

دكتر روحاني درباره سفرش به آلمان و موضوعاتي كه با مقامات آلماني مطرح خواهد كرد افزود : با شرودر صدراعظم آلمان هم درباره مسائل هسته اي گفتگو و نقطه نظرات جمهوري اسلامي ايران تشريح خواهد شد. شيوه هايي كه براي تحرك بهتر درمذاكرات با شيراك مطرح شد با شرودر هم مطرح خواهيم كرد.

دبير شورايعالي امنيت ملي در پايان ابراز اميدواري كرد در سفر فرانسه و آلمان مذاكرات به سمتي حركت كند كه براي ايران قابل قبول باشد و در پايان سه ماه پيشرفت قابل ملاحظه اي بدست آيد .