کوزوو اردوگاه نظامی مخالفان/هشدار روسیه درباره عواقب شکست طرح عنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "فیصل المقداد" در دیدار هیئت رسانه ای و آکادمیک روسی با وی گفت : علت حملات علیه سوریه، مواضع این کشور در قبال فلسطین و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن در عرصه داخلی و خارجی است.

وی بیان کرد: ملت و رهبران سوریه از نقش روسیه در محافل جهانی و نیز نقش چین و کشورهای در حال توسعه قدردانی می کنند.

المقداد گفت : سوریه تسهیلات قابل ملاحظه ای را در اختیار تیم ناظران بین المللی قرار داده است، زیرا ما خواستار بیان واقعیتهای سوریه هستیم.

معاون وزیر امور خارجه سوریه اظهار داشت : بر خلاف آنچه رسانه های غربی و عربی وابسته به بیگانگان نقل می کنند نیروهای ارتش و مردم قربانی اقدامات تروریستی هستند.

از سوی دیگر "ویکتور ولادیمیرویچ" رئیس هئیت روسی گفت : ما حقایق سوریه را به اطلاع ملت روسیه می رسانیم و هدف سفر هیئتهای خارجی نیز در این راستاست.

خبر دیگر اینکه برهان غلیون بار دیگر به ریاست آنچه شورای انتقالی سوریه نامیده می شود، انتخاب شد.

این در حالی است که ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به اخبار مربوط به ارتباط کوزوو با مخالفان و آموزش گروههای مسلح سوری گفت : تبدیل کوزوو به اردوگاه بین المللی آموزش گروههای مسلح سبب بی ثباتی می شود و پیامدهای آن، بالکان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وی ضمن درخواست از نهادهای بین المللی موجود در سوریه برای مقابله با این تلاشها افزود: این گونه فعالیتها تلاشهای نماینده سازمان ملل در سوریه را با شکست روبرو می کند

"انور خوجه" وزیر امور خارجه کوزوو در واکنش به اظهارات "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد درباره تحویل کوزوو به پایگاه آموزش گروههای مسلح ضد نظام سوریه ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد: پریشتینا از مخالفان سوری حمایت سیاسی می کند.

وی افزود: ما از اولین کشورهای اروپایی بوده ایم که از مخالفان معمر قذافی و دیگر مخالفان در کشورهای عربی حمایت کردیم و موضوع سوریه نیز موضع مشابهی را دنبال می کنیم.