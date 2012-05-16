سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص دور دوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 در بغداد گفت: غربی ها راهی جزپذیرش حق و تسلیم شدن در برابر حقیقت جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی در ادامه افزود: ایران روز به روز مقتدرتر می شود، اما آمریکا و کشورهای غربی به واسطه مشکلات فراوانی که در داخل کشورهای خودشان دارند روز به روز ضعیف ترمی شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به کشورهای غربی گفت: آنها اگر می خواهند هرچه زودتر از این مشکلات خود رهایی یابند باید با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند و دست از زور گویی های خود بردارند.

نقدی همچنین در خصوص اجرای طرح صالحین که مدتی است در نواحی، حوزه ها و پایگاه های بسیج اجرا می شود، گفت: هدف از اجرای این طرح تربیت و تعالی بسیجیان است و روز به روز به هدفمان نزدیک تر می شویم.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف کمی و بسته ای طراحی نشده بود بلکه قراربود تمام بسیجیان را تحت پوشش قرار دهد و امروز طبق زمانبندی در حال پیش روی هستیم.