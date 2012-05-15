757 پروژه زکات در گلستان اجرا شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد طرح 70 پروژه تکمیل شد و بقیه در دست اجراست.

وی اظهار داشت: از مجموع پروژه های زکات، 150 پروژه مربوط به مسکن نیازمندان بوده است.

وی عنوان کرد: از سال 84 تاکنون 18 میلیارد و 700 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شد که 51 میلیارد ریال آن مربوط به سال 90 بوده است.

حاجی اکبری گفت: از مجموع زکات جمع آوری شده در استان 15 میلیارد و 700 میلیون تومان در بخش عمرانی و بقیه در بخش حمایتی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: مسجد، حسینیه، پل، هزینه های درمانی و ... از جمله بخش هایی است که زکات در آن هزینه می شود.