کاظم غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام با هدف جذب سرمایه گذاری صورت می گیرد افزود: به منظور توسعه صنعت گردشگری و حمایت از سرمایه گذاران در این بخش، توجه به زیرساخت ها در آذربایجان غربی مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی ادامه داد: در این راستا بودجه لازم تخصیص یافته و تعدادی در قالب کمپینگ گردشگری پس از اجرای مناقصه قرارداد منعقد شده و تعدادی دیگر در مرحله مطالعه، طراحی و آماده سازی هستند.

غنی زاده با اشاره به اینکه برخی پروژه ها در مرحله تحویل زمین، طراحی و تشریفات اداری و عملیاتی شدن هستند، افزود: در مقوله راهسازی، ایجاد راه دسترسی مناسب در دو محدوده "باری تا کاظم داشی" و "مسیر سد حسنلو" عقد قرارداد شده و در شرف تجهیز کارگاه و عملیاتی شدن است.

خانه های روستایی آذربایجان غربی به واحدهای اقامتی تبدیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه از تبدیل خانه های روستایی استان به واحدهای اقامتی خبر داد و اظهارداشت: خانه های موجود در روستاهای هدف گردشگری و همچنین روستاهایی که در اطراف اماکن گردشگری وجود دارند، به منظور اقامت گردشگران در طبیعت زیبای آذربایجان غربی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در همین راستا، تا کنون دو روستای خورخوره و قره داغ بعنوان اولین روستاها در نزدیکی تالاب کانی برازان با همکاری روستائیان جهت ایجاد واحدهای اقامتی روستایی انتخاب شده است.

غنی زاده با اعلام اینکه کلاس آموزشی برای روستائیان ویژه سایت پرنده نگری در محل تالاب کانی برازان در حال انجام است، گفت: تامین امکانات رفاهی برای ورود گردشگران به این منطقه در دستور کار قرار دارد.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایرن خاستگاه تمدنهای گوناگون بوده و داشتن دو اثرجهانی قره کلیسا در چالدارن، تخت سلیمان در تکاب، تپه 8 هزار ساله حسنلو، مقبره سیدصدرالدین، کلیساها و مساجد باستانی و تاریخی و مناطق بکر طبیعی و هم مرزی با سهکشور خارجی از مزیتهای گردشگری استان محسوب می شوند.