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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

هزار و 500 هکتار از زمین های زهک به کشت هندوانه اختصاص یافت

هزار و 500 هکتار از زمین های زهک به کشت هندوانه اختصاص یافت

زهک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی زهک گفت: هزار و 500 هکتار از زمین های این شهرستان به کشت هندوانه اختصاص یافته است.

رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صد هکتار از این میزان به کشت هندوانه زیر پلاستیک اختصاص دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود 30 هزار تن هندوانه از این سطح زیر کشت برداشت و به بازارهای مصرف داخل و خارج استان عرضه شود.

وی افزود: برداشت محصول هندوانه که از چند روز قبل آغاز شده به مدت یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی زهک بیان داشت: از مزایای اجرای طرح کشت هندوانه زیر پلاستیک، صرفه جویی در مصرف آب و تولید بیشتر محصولات است.

وی گفت: برداشت هندوانه از سطح هزار و 400 هکتار دیگر از زمین های شهرستان زهک از مرداد ماه آغاز می شود.

کد مطلب 1603248

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