هزار و 500 هکتار از زمین های زهک به کشت هندوانه اختصاص یافت

رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صد هکتار از این میزان به کشت هندوانه زیر پلاستیک اختصاص دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود 30 هزار تن هندوانه از این سطح زیر کشت برداشت و به بازارهای مصرف داخل و خارج استان عرضه شود.

وی افزود: برداشت محصول هندوانه که از چند روز قبل آغاز شده به مدت یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی زهک بیان داشت: از مزایای اجرای طرح کشت هندوانه زیر پلاستیک، صرفه جویی در مصرف آب و تولید بیشتر محصولات است.