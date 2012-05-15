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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

به میزبانی قروه/

مسابقات کاراته گرامیداشت اردیبهشت معطر برگزار شد

مسابقات کاراته گرامیداشت اردیبهشت معطر برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات کاراته گرامیداشت اردیبهشت معطر و شرکت 15 بانوی سنندجی در دوره بازآموزی اصول و قوانین داوری کاراته از جمله خبرهای مهم این رشته ورزشی در کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که در سالن تختی قروه برگزار شد ورزشکارانی از شهرستان های سنندج، کرمانشاه، قروه، دهگلان صحنه، سقز و کامیاران در دو بخش کاتا و کومیته با هم به رقابت پرداختند.

این رقابت ها با حضور 170 کاراته کا در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد، ورزشکاران در کاتا و کومیته با هم به رقابت پرداختند و در پایان این مسابقات نفرات برتر مشخص شدند که در کاتای انفرادی رده سنی نونهالان "کامیاب رحیمی" از سنندج و "محمد رضا هادی" از قروه مدال طلای رده سنی نوجوانان را به خود اختصاص داد.

لازم به ذکر است که در رده سنی جوانان شرکت کننده کاتا وجود نداشت و در جمع بندی امتیازات انفرادی نیز تیم های قروه، دهگلان و کرمانشاه به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و با اهدای لوح و کاپ قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

نفرات شاخص این دوره از مسابقات برای شرکت در مسابقات لیگ کاراته جوانان کشور و مسابقات لیگ کاراته بسیج شناسایی شدند که به زودی در قالب نماینده کردستان به مصاف حریفان خود می روند.

15 بانوی سنندجی به بازآموزی اصول و قوانین داوری کاراته پرداختند

15 بانوی سنندجی به باز آموزی اصول و قوانین داوری کاراته طبق قوانین جدید فدراسیون به صورت تئوری و عملی پرداختند.

به همت هئیت کاراته شهرستان سنندج این دوره بازآموزی که در سالن کاراته مجموعه ورزشی تختی سنندج برگزار شد و در این دوره 15 بانوی سنندجی به بازآموزی اصول و قوانین داوری کاراته طبق تغیرات جدید فدراسیون جهانی به صورت تئوری و عملی پرداختند.

این کلاس توسط خانم "اکرم امین آقایی" یکی از داوران ارشد هیئت کاراته کردستان که اخیرا در کلاس های آموزشی فدراسیون جهانی و مسابقات بین المللی جام ایران زمین حضور داشت، برگزار شد.

کد مطلب 1603288

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