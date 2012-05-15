عواقب غفلت پوزیتیویسم از متافیزیک/ ترجمه ما از سکولاریسم اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین "حمید پارسانیا" عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در همایش "فلسفه ارتباطات و چالش‌های ارتباط‌پژوهی در جهان معاصر" که در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار ‌شد، درباره "مسأله عقلانیت ارتباطی و حقیقت" سخن گفت.

وی با بیان اینکه سفره گسترده ارتباطات، حتما جایی برای پرسش های فلسفی دارد، گفت: ارتباط و عقلانیت ارتباط، دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ...دارد که جایگاه ویژه ای در مباحث امروز پیدا کرده و یک حوزه فعال معرفی شده است. عقلانیت ارتباطی، مفاهیم متناسب را تولید کرده و بعضا جایگزین مفاهیم دیگر شده است.

پارسانیا با طرح این پرسش که چرا حوزه ارتباطات گسترده شده، اظهار داشت: مفهوم عقلانیت ارتباطی در کنار مفاهیم دیگر مانند عقلانیت ذاتی(جوهری)، ابزاری، عرفی، قدسی و ... به کار برده می شود و در تئوری ها نسبت هایی بین این عقلانیت ها مطرح می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: فلسفه از نیمه دوم قرن بیستم به معرفت عقلی تجریدی غیرتجربی، اطلاق و معنای جدید علم موجب شد، تا آگاهی‎‎های علمی پیشینی که از روش‎‎های غیر تجربی نیز استفاده می‎‎کردند و با رویکرد‎‎های ارزشی، انتقادی و هنجاری قرین می‎‎شدند به ‎عنوان معرفتی غیرعلمی، تحت عنوان فلسفه اجتماعی معرفی شوند و دانش علمی جدید با روش تجربی و آزمون‎پذیر با عنوان فیزیک اجتماعی و از آن پس جامعه‎شناسی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ترجمه سکولاریسم با عرفی شدن نامناسب است، تاکید کرد: سکولاریزم (secularism) ازجمله‌ لغاتی‌ است‌ که‌ ترجمه‌ آن‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ با مشکل‌ همراه‌ بوده‌، در فارسی‌ آن را با استفاده‌ از چند لغت‌ به‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست یا جدا شدن‌ دین‌ از دنیا، دنیوی‌ کردن، اعتقاد به‌ اصالت‌ امور دنیوی، غیر دین‌گرایی، نادینی‌ گری، دنیویت و این‌ جهانی و عرفی شدن ترجمه‌ کرده‌اند و درعربی‌ مصدر جعلی‌ «علمانیت» را نظیر «عقلانیت» مترادف‌ آن‌ قرار دادند.

پارسانیا در ادامه سخنانش با بیان اهمیت عرف گفت: فقیهان و حقوقدانان بسیار به حوزه عرف نیازمند هستند. شاید فهم فردی با فهم عرفی متفاوت باشد. گاهی عرف را در معنای دیگر هم به کار می بردند که به فضای حوزه شریعت مربوط می شود. جهان عرف، جهان فرهنگ و تاریخ است که در مقابل جهان حقیقت است.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه فرهنگ و ارتباطات، حوزه‎‎هایی نیستند که از نیمه دوم قرن بیستم فعال شده باشند، گفت: فرهنگ از قرن نوزدهم، مهمترین موضوع برای مطالعات مردم‎شناسانی بود که کشور‎های غیرغربی و جوامع غیرصنعتی را موضوع علم خود قرار داده بودند و ارتباطات نیز حوزه‎ای بود از نیمه اول قرن بیستم درمواقع جنگ موضوع مطالعات جامعه‎شناسان قرار می‎‎گرفت.

وی افزود: نکته قابل ‎توجه این است که تحولات معرفت ‎شناختی، اولا حوزه فرهنگ و همچنین ارتباطات را بیش از پیش فعال ساخت و ثانیا این دو حوزه را بیش از آنکه موضوع و ابژه دانش علمی قرار دهد، به‎ عنوان حوزه‎‎های تأثیرگذار در سوژه و ذهنیت عالمان به رسمیت شناخت.

پارسانیا بیان کرد: معرفت‎شناسی مدرن و فلسفه علم پس از توجه به کاستی‎های تفسیر‎های پوزیتیویستی علم، به ‎سوی ترمیم این تفاسیر گام برنمی‎‎دارد، بلکه راهی را که پوزیتیویسم در عبور از متافیزیک و عقل نظری و یا علمی آغاز کرده ‌است، دنبال می‌کند و به اقتضائات آن گردن می‎‎نهد.

این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: رویکرد پوزیتیویستی به‎ رغم اعراض از متافیزیک و ساحت‎های تجریدی عقل نظری و ابعاد ارزشی و تجویزی عقل عملی، جایگاه ممتاز معرفت علمی را در مقام کشف از حقیقت پاس می‎‎دارد، هرچند که این رویکرد نفس الامر و حقیقت را به حوزه امور طبیعی محدود می‎‎سازد.

وی افزود: پوزیتیویسم از این حقیقت غافل بود که با اعراض از بنیان‎های عقلی و متافیزیکی خود ناگزیر به دیگر حوزه‎‎های معرفتی که در قلمرو فرهنگ قرار گرفته و از مسیر ارتباطات انسانی شکل می‎‎گیرند، پناه خواهد برد و این امر، هم استقلال و هویت شناختاری علم را مخدوش ساخته و هم معرفت علمی را در ورطه نسبیتی قیاس ‎ناپذیر و شکاکیتی عام و فراگیر ساقط خواهد کرد.

پارسانیا در پایان سخنانش بیان کرد: معرفت علمی با اعراض از مبادی متعالی وجود و غفلت از بخش ثابت هستی، که اسماء و صفات الهی و عالم عقول را در برمی‎گیرد، در نخستین گام نفس‎ الامر حقایق را به عالم طبیعت که بخش سیال هستی است، نازل می‎‎کند و از آن پس با عبور از طبیعت به قلمرو اعتبارات انسانی و اجتماعی وارد می‎‎شود.