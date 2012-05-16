به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای آزادی، قدس، اریکه ایرانیان، پردیس ملت، پردیس زندگی، پارس، کارون، ماندانا، فلسطین، مرکزی، خانواده، کیان، راگا، تماشا، جوان و پامچال روی پرده می‌رود.

"شبکه" درباره انتشار فیلم‌های خصوصی افراد است و اتفاقاتی پیرامون این موضوع را به تصویر می‌‌کشد. فیلمنامه "شبکه" را عبدالرضا منجزی نوشته است.

نیما شاهرخ‌شاهی، ماه‌چهره خلیلی، امیرعلی رنجبر، افسانه پاکرو، اکبر عبدی، ایرج قادری، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، میرطاهر مظلومی، مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "شبکه" هستند.

عوامل تولید "شبکه" با نام قبلی "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌‌مرزی، طراح چهره‌پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سوسن دین‌محمد، تهیه‌کننده: حبیب اسماعیلی.