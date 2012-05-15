اجرای طرح مهر ماندگار دولت از برنامه های اولویت دار همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری در بازدید چند ساعته از طرح های عمرانی و راهسازی استان همدان از پیگیری پروژه های عمرانی در قالب اجرای طرح مهر ماندگار دولت خبر داد و گفت: عزم استانداری و مدیران استان برای اجرای این طرح جدی است.

اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح های عمرانی به همدان اختصاص داده شد

وی با اشاره به سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی به استان همدان، اظهار داشت: در این سفر، اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح های عمرانی و زیرساخت ها به استان همدان اختصاص داده شد.

وی گفت: در حال حاضر حجم فعالیت های عمرانی در محور همدان - ساوه، کنار گذرهای شرقی و غربی همدان و راه آهن همدان - تهران افزایش یافته است.

سامری افزود: هم اکنون در پروژه آزاد راه همدان - ساوه (قطعه اول) 276 خودرو راهسازی در روز و 70 خودروی راهسازی در شیفت شب مشغول به کار هستند.

وی گفت: به همین منظور در تمام شیفت های کاری تعداد خودروهای فعال در این آزاد راه به 300 دستگاه افزایش می یابد.

تا نیمه تیرماه 25 تا 30 کیلومتر از طرح آزاد راه همدان - ساوه آسفالت می شود

وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های انجام شده با پیمانکاران و عوامل اجرایی 25 تا 30 کیلومتر از طرح آزاد راه همدان - ساوه تا نیمه تیرماه سال جاری آسفالت و تا پایان شهریور ماه نیز سایر اقدامات عمرانی این طرح پایان یابد.

وی در خصوص طرح ساخت راه آهن همدان - تهران گفت: در مسیر 268 کیلومتری این طرح مراحل زیرسازی در حال تکمیل است و از اواخر تیرماه سالجاری نیز مرحله روسازی و ریل گذاری شروع می شود.

سامری اضافه کرد: همزمان از سوی وزارت راه و شهرسازی فعالیت های ساخت ایستگاه اصلی همدان در حال پیگیری است.

سامری با ابراز رضایتمندی از همکاری ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان و فرمانداری همدان در تملک اراضی باقی مانده برای اجرای طرح کنارگذرهای شرقی و غربی همدان، گفت: با رفع مشکل تملک، از 15 روز آینده عملیات آسفالت کنارگذرهای شرقی و غربی همدان آغاز می شود.