عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مذاکراتی بین سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران و هند برای ساخت و مشارکت در چندین طرح تولید اوره و آمونیاک، گفت: در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکل و محدودیتی برای صدور مجوز ساخت واحدهای کود اوره و آمونیاک ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر بازار گسترده ای در کشورهایی همچون هندوستان برای خرید کود اوره پتروشیمی وجود دارد، تصریح کرد: ایران می تواند یک منبع مطمئن و پایدار تامین این محصول پتروشیمی هند در بلندمدت باشد.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه توافق نهایی با سرمایه‌گذاران هندی برای ساخت واحدهای تولید کود اوره و آمونیاک مشروط به انجام مذاکرات بیشتری است، اظهار داشت: در شرایط فعلی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ساخت و راه اندازی مجتمع‌های تولید اوره در مناطقی همچون منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) ایجاد شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از اظهار تمایل سرمایه گذاران هندی برای ایجاد واحدهای تولید برخی از محصولات پلیمری خبر داد و افزود: در حال حاضر ایران خوراک کافی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی برای ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی در اختیار دارد.

به گزارش مهر، سال گذشته دور جدید مذاکرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت جدید هندی برای ساخت یک مجتمع کود اوره آغاز شده است.

بر این اساس مذاکراتی با این شرکت پتروشیمیایی هند به منظور تعیین قیمت فروش گاز طبیعی آغاز شده است که پیش بینی می شود با توافق بر روی قیمت گاز، امکان امضای قرارداد ساخت این واحد کود اوره فراهم شود.



از سوی دیگر قرار است این مجتمع کود اوره در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) ساخته شود و خوراک مورد نیاز این مجتمع جدید پتروشیمی از فازهای جدید پارس جنوبی قابل تامین خواهد بود.



علی محمد بساق زاده مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم پیشتر با اشاره به انجام مذاکرات انجام گرفته با یک شرکت هندی برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه به مهر، گفته بود: علاوه بر هند تاکنون مذاکراتی با برخی کشورهای آسیای دور همچون مالزی، اندونزی، چین، ژاپن، تایلند و تایوان برای ساخت طرحهای جدید مشارکتی پتروشیمی انجام شده است.



به گفته این مقام مسئول بر اساس هماهنگی و مذاکرات اولیه قرار شده هر یک از این کشورها در پروژه‌ یا پروژه‌هایی سرمایه‌ گذاری کنند که وارد کننده محصولات پتروشیمی آن هستند.