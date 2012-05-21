به گزارش خبرنگار مهر، برای آنکه اهمیت منیزیم برایتان روشن شود، بهتر است بدانید که 50 درصد از این ماده ‌مغذی در استخوان‌ها، نیم دیگر آن در بافت‌ها و فقط 1 درصدش در خون وجود دارد.

این ماده‌معدنی در بیش از 300 فعالیت بیوشیمیایی بدن شرکت و در عملکرد مناسب عضلات و سلول‌های عصبی دخالت دارد. نیاز بدن در دوران نوجوانی (خانم ها در دوران بارداری و شیردهی)، به این ماده‌معدنی بیشتر است و در صورت دریافت‌نکردن آن، علایمی که نشان‌دهنده کمبودش است، بروز خواهد کرد.



این ماده‌مغذی در متابولیسم انرژی و سوخت‌و‌ساز گلوکز، چربی‌ها و پروتئین‌ها، انقباض عضلات در سلول‌های ماهیچه‌ای و قلب، گشاد شدن شریان‌های قلبی، انتقال عصبی و ساختمان استخوان‌ها و دندان‌ها نقش دارد بنابراین با تامین نشدن نیاز روزانه به این ماده‌معدنی، می‌توان انتظار داشت عملکرد هر یک از این ارگان‌ها دچار اختلال شود، مثلا گرفتگی عضلات، بی‌نظمی در ضربان قلب و افزایش سطح کلسترول‌خون. بررسی‌ها نشان داده‌اند با دریافت روزانه منیزیم کافی، خطر بروز بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیابت و البته پوکی‌استخوان کاهش می‌یابد بنابراین به کسانی که مستعد ابتلا به این بیماری‌ها هستند، توصیه می‌شود منابع غذایی این ماده‌معدنی‌ را در رژیم‌غذایی روزانه‌شان بگنجانند.

آیا شما مقدار موردنیاز را دریافت می کنید؟



نتایج آخرین بررسی‌ها نشان داده‌اند مقدار موردنیاز هر گروه سنی به این ماده‌معدنی به این ترتیب است:



کودکان 1 تا 3 ساله 80 میلی‌گرم

4 تا 8 ساله 130 میلی‌گرم

9 تا 13 ساله 240 میلی‌گرم

14 تا 18 ساله 410 میلی‌گرم

19 تا 30 ساله 310 تا 410 میلی‌گرم

30 به بالا 320 تا 420 میلی‌گرم



توجه داشته باشید که در بزرگسالان، مقدار کمتر ذکرشده نیاز خانم‌ها و مقدار بیشتر نیاز آقایان را به منیزیم نشان می‌دهد. البته در دوران بارداری این نیاز در خانم‌ها هم بیشتر می‌شود و به 360 میلی‌گرم می‌رسد. در دوران شیردهی، نیز مقدار موردنیاز 320 میلی‌گرم است.

منابع غذایی



بهترین موادغذایی‌ای که سرشار از منیزیم هستند، عبارتند از سبزی‌هایی با برگ‌سبز مانند اسفناج که در هر لیوان از آن 163 میلی‌گرم منیزیم وجود دارد. گوجه‌فرنگی نیز منیزیم فراوانی دارد. در میان مغزها، بادام، فندق و تخمه کدو حلوایی بیشترین مقدار منیزیم و نزدیک به 156 میلی‌گرم از این ماده‌مغذی دارند. انواع لوبیاها هم از منابع منیزیم هستند به خصوص لوبیای چشم بلبلی و سفید. در گروه میوه‌ها، موز و انجیر خشک منیزیم بیشتری دارند و در گوشت‌ها ماهی تن مملو از منیزیم است. غلات سبوس‌دار نیز از منابع عالی این ماده‌معدنی محسوب می‌شوند و توصیه می‌شود برای تامین منیزیم روزانه از این گروه غذایی استفاده شود.



شرایط بروز کمبود



مقدار منیزیم جذب شده در طول روز، به رژیم غذایی هر فرد بستگی دارد. در کشورهای صنعتی در دهه های اخیر، کاهش قابل توجهی در مصرف منیزیم دیده می شود. به همین دلیل میزان جذب منیزیم از طریق غذا به اندازه ای نیست که جلوی بروز اختلالات ناشی از کمبود منیزیم را بگیرد.رژیم‌های غذایی سرشار از موادغذایی تصفیه‌شده، زمینه بروز کمبود منیزیم را فراهم می‌کنند. پیروی از برنامه‌غذایی‌ای که سبزی‌ها در آنها سهمی ندارند، احتمال کمبود منیزیم را بالا می‌برد. فعالیت‌های ورزشی شدید، مصرف داروهای ادرارآور، ملین‌ها، استروییدها، داروهای شیمی‌درمانی و آنتی‌بیوتیک‌ها مانند جنتامایسین نیز زمینه‌ساز کمبود منیزیم هستند. ابتلا به دیابت و بیماری‌های التهاب روده، اسهال و بیماری‌های مربوط به پانکراس هم زمینه‌ساز بروز علایم کمبود منیزیم است و مصرف زیاد الکل هم از دیگر عوامل ایجاد‌کننده کمبود این ماده‌مغذی محسوب می‌شود.

علایم بروز کمبود



گرفتگی عضلات، بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ، افزایش تری‌گلیسیرید خون، احتباس آب و سدیم در بدن و اختلال در عملکرد ویتامینD، افرادی که به کمبود منیزیم دچار هستند، از مشکلاتی مانند افسردگی، اختلال در تمرکز و تحریک‌پذیری رنج می‌برند. اگر پزشک برای شما مکمل منیزیم تجویز کرد، بهتر است که مقدار دارویی این مکمل را در طول روز تقسیم و همراه غذا آن را میل کنید .



مکمل های منیزیم، راه حلی مناسب:



ترکیب منیزیم با ویتامین ب 6 باعث افزایش کارایی و جذب بافتی آن می شود. کمبود همزمان منیزیم و ویتامین ب 6 به فراوانی دیده می شود و این دو ترکیب اغلب با هم تجویز می شوند.

ویتامین ب 6 و منیزیم اثرات مکمل یکدیگر را نیز دارند به طوری که هم منیزیم و هم ویتامین ب 6 کارکرد نورون ها را تنظیم می کنند، اثرات ضد استرس دارند و اثرات بالینی مفیدی بر سندروم پیش قاعدگی می گذارند.

و در برخی شرایط فیزیلوژیک (فعالیت فیزیکی، بارداری، شیردهی، سالمندی) نیاز به هر دوی آن ها افزایش می یابد.

مکمل خوراکی منیزیم می تواند علایم مربوط به طیفی از بیماری ها را که احتمالا ناشی از کمبود منیزیم هستند، به خوبی بهبود ببخشد. از جمله :

- سندروم پیش قاعدگی و قاعدگی دردناک

- یائسگی (پوکی استخوان)

- استرس، عصبی بودن، تحریک پذیری

- اضطراب، اختلالات خواب

- مشکلات رفتاری در کودکان با وزن 10 کیلوگرم به بالا

- گرفتگی عضلات پا در بارداری (توجه داشته باشید که در بارداری منیزیم باید تنها در صورت نیاز تجویز شود).

