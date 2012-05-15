فعالیت 53 دهیاری در بابل/ تاکید بر نظارت بیشتر دفاتر فنی

محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه سه رکن اصلی پیشرفت هر روستا تعامل بین شوراها، دهیاران، متدینین و فرمانده پایگاه بسیج محلات است افزود: از همه آنها تقاضا داریم با تعامل بیشتر در عمران و آبادانی روستای خود تلاش کرده و نمایندگان مفیدی برای مردم باشند.

وی افزود: این توانمندی در دهیاران وجود دارد که پروژه‌ های عمرانی کوچک را به آنها بسپاریم چرا که این امر به نفع دولت است.

فرمانداربابل با اشاره به اینکه بابل دارای 53 دهیاری است، تصریح کرد: پنج دهیاری جدید در سالجاری در این شهرستان که با این اقدام 75 درصد روستاهای بابل دارای دهیاری می شوند.

وی تاکید کرد: تا پایان سال 92 تمامی روستاهای بابل دارای دهیاری می‌ شوند.

فرماندار بابل گفت: 70 درصد دهیاران بابل تمام وقت هستند و با توجه به اینکه سیاست دولت در زمینه توسعه و رفع مشکلات روستاها بوده لذا دهیاران باید با اولویت‌ بندی پروژه‌های ضروری روستای خود در جذب اعتبارات تلاش جدی‌ تری داشته باشند.

مهدوی با بیان اینکه، 40 درصد دهیاران بخش مرکزی بابل فعال هستند افزود: در سال‌جاری وضعیت دهیاران روند بهتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت چرا که کنترل و نظارت بیشتری بر روند عملکرد دهیاران انجام شده و دهیاران فعال از دهیاران کم‌ کار مشخص و تصمیم‌ گیری درباره فعالیت آنها انجام می‌شود.