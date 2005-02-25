علي نصيريان: مسوولان هيچ عنايتي به هنرمندان تئاتر ندارند // مسجد جامعي: گيشه اي شدن تئاتر يعني حمايت از نمايشهايي كه مخاطب بيشتري دارد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، علي نصيريان هنرمند پيشكسوت تئاتر كه در مراسم اختتاميه اولين همايش آيين هاي عاشورايي سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب و با اشاره به اتفاقات اخيري كه در حوزه تئاتر روي داده، تصريح كرد: اگر اتفاق و اشتباهاتي نيز در حوزه تئاتر رخ مي دهد بايد مسوولان به جاي تكفير و توهين هنرمندان با آن ها صحبت كنند.

وي افزود: كساني كه اكنون كار هنري مي كنند بچه هاي جوان بعد از انقلاب هستند كه بايد ازآنهاحمايت شود و در صورتي كه اشتباهي از آنها سر زد ، تذكر داده شود.

نصيريان همچنين با اشاره به برگزاري همايش آيين هاي عاشورايي تصريح كرد: تعزيه بايد در زمان و مكان مشخص خود كه تأثير گذار است اجرا شود ونبايد به آن جنبه تزئيني و لوكس داد. تعزيه بايد در جمع تماشاگران معتقد خود اجرا شود. استفاده از ابزار امروزي مانند ميكروفن و لباسهاي الوان در تعزيه درست نيست و به آن جنبه تزئيني مي دهد.

وي متذكر شد: تعزيه خوان امام حسين نيست بلكه شخصيت امام حسين را روايت مي كند . كيفيت نمايش تعزيه و محبوبيت آن در بين جامعه غربي نيز به دليل ساختار روايتي آن است.

پس از سخنان علي نصيريان اصغر همت مجري اين مراسم از وزير فرهنگ وارشاد اسلامي خواست تا ضمن سخنراني درباره همايش عاشورايي درباره گيشه اي شدن قرارداد هاي تئاتر توضيحاتي به هنرمندان حاضر در سالن ارائه دهد . همت گفت : بايد ببينيم وزير چه مي گويد بايد تكليف ما هنرمندان تئاتر روشن شود. از آقاي حداد عادل رئيس محترم مجلس نيز امروز دعوت شده بود تا در اين مراسم حضور داشته باشند تا با ايشان هم صحبت كنيم .

احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، پس از ايراد سخناني درباره اهميت نمايش سنتي تعزيه و نقش آن در تئاتر و چگونگي برگزاري همايش آيين هاي نمايشي عاشورا درمورد گيشه اي شدن تئاتر توضيح داد: من پيش از برگزاري اين مراسم با دكتر نشان رئيس مركز هنرهاي نمايشي در اين باره صحبتهايي كردم و ايشان توضيح دادند منظور از گيشه اي شدن تئاتر، دادن امكانات به آثار هنري اي است كه مخاطب بيشتر دارند. در واقع اثر هنري با داشتن مخاطبان بيشتر مي تواند رشد كند. بنابراين از آثاري كه مخاطبان بيشتري دارد حمايت مي شود و اين امر از طرف ما پذيرفته شده است.

پس از سخنان وزير از هنرمندان شركت كننده در همايش آيين هاي عاشورايي تقدير به عمل آمد.

در ادامه و در بخش ويژه از ناصر تقوايي و حسين مسافرآستانه و زهرا هيهاوند بازيگر خردسال نمايش " غزل كفر" كه بخشي از آن در اين مراسم اجرا شد، با اهداي جايزه تقدير شد.

در بخش آيين هاي نمايشي عاشورا نيز از ذبيح الله بهاري در پرده خواني ، محمد گيلاني در چاووش خواني ، عباس بهاري و درويش محمد احدي ، فرامز نجفي در بخش منقبت خواني ، علي ثابت در اجراي نمايش آييني مذهبي چك چكو، فرشيد بزرگ نيا در بخش كتل گرداني ، احمد جولايي در بخش دمام نوازي ، محمد ناصري در بخش نخل گرداني ، علا الدين قاسمي در بخش شبيه خواني و فرشيد قريب نژاد در بخش موسيقي مذهبي تقدير شد.

در بخش عكس عاشورايي نيز از اختر تاجيك، حجت ترصدي، سيد حسين فدايي حسين، ناصر عرفانيان، مجيد خمسه و سيامك زمردي مطلق تقدير به عمل آمد .

از مجيد جعفري ، عباس غفاري ، سيروس همتي و سيد عظيم موسوي نيز در بخش نمايشنامه خواني عاشورايي تقدير شد همچنين از موسوي در بخش پژوهش نيز تقدير به عمل آمد.

در بخش تحقيق و پژوهش در باره آيين هاي عاشورايي نيز از امير كاوووس بالازاده ، افشين خورشيد باختري، محمود عزيزي، مجيد سرسنگي ، محمد حسين ناصر بخت، اردشير صالح پور، داود فتحعلي بيگي و رحمت اميني تقدير به عمل آمد.



درحاشيه :

در اين مراسم كه با يك ساعت تأخير در ساعت 19 آغاز شد، حسين پارسايي، دبيرهمايش آيين هاي عاشورايي ضمن ارائه گزارش در باره علت و چگونگي برگزاري اين همايش از تك تك خبرگزاري ها و روزنامه هايي كه در اطلاع رساني همايش عاشورايي با ستاد برگزاري همكاري كرده اند تقدير كرد و از عدم همكاري سازمان فرهنگي هنري شهرداري در برگزاري اين همايش اظهار تأسف كرد.

پيش از برگزاري مراسم در سالن انتظار مراسم آييني مختلف ازجمله پرده خواني عاشورا برپا شد و كرنانوازي لاهيجان در تالار اصلي آغاز گر مراسم بود.

بخش هايي از نمايش "غزل كفر" به كارگرداني حسين مسافر آستانه و " داغ پوست" به كارگرداني سيروس كهوري نژاد در ميان مراسم اختتاميه اجرا شد.

پس از سوأل اصغرهمت از وزير درباره گيشه اي شدن يكي از هنرمندان حاضر فرياد شادي سر داد .

پايانگر برنامه اكران 15 دقيقه از فيلم تعزيه ساخته ناصر تقوايي بود.

بيشترهنرمندان تئاتر قبل از پايان مراسم در سالن انتظار تالار اصلي به انتظار وزير و معاونت هنري وي ايستاده بودند تا در باره گيشه اي شدن تئاتر با آنها صحبت كنند.



