بازدید از برج قابوس رایگان شد/ پرده برداری از تندیس مختومقلی

قدرت الله شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاقمندان به میراث تاریخی می توانند در این هفته به صورت رایگان این اثر بازدید کنند.

وی با اشاره به برگزاری بزرگداشت مختومقلی فراغی شاعر و عارف نامی ایرانی ترکمن اظهار داشت: تندیس این عارف نامی در روستای حاجی قوشان پرده برداری شد.

وی عنوان کرد: همچنین در مراسم ویژه بزرگداشت این شاعر نیز از تندیس وی با حضور مسئولان کشوری پرده برداری خواهد شد.

شاکری برپایی نمایشگاه صنایع دستی را از دیگر برنامه های بزرگداشت مختومقلی فراغی بیان کرد.

به گزارش مهر، مختومقلی شاعر علمی ترکمن است که توانسته بعد از حمله مغول، ادبیات و فرهنگ این قوم را دوباره احیا کند و با آثار خود زبان و ادبیات فرهنگ ترکمن را زنده کرد.

مختومقلی نابغه شعر ترکمنی در ترکمن صحرابه دنیا آمده است (سال ۱۱۵۳ و یا به روایتی 1112 هجری قمری در روستای حاجی قوشان گنبدکاووس) ، وی پنجاه و هفت سال زندگی کرده است، زبان‌های فارسی و عربی را نزد پدر خود دولت‌محمد آزادی(که از بزرگان شعر و ادبیات ترکمنی است) آموخته و آثار ماندگاری در شعر و ادبیات ترکمنی از خود به جا گذاشته است.



همچنین برج قابوس بن وشمگیر یا میل گنبد بلندترین برج آجری دنیا و یکی از آثار ارزشمند معماری در دوره اسلامی است، این بنای تاریخی سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری (1007- 1006 میلادی) ساخته شده است.

این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدنه آن 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 1.60 متر و قاعده ان نیز 1.4 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.



بلندترین برج آجری جهان و یکی از بی‌نظیرترین یادمان‌های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی است که درشمال شهر گنبد قابوس و در سه کیلومتری بازمانده شهر قدیم جرجان مرکز حکومت آل زیار قرار دارد.



این برج بر روی تپه‌ای به بلندی 15متر قرار گرفته و به سال397 هـجری قمری به‌عنوان یادمان شمس‌المعالی قابوس بن و شمگیر ساخته شده، ارتفاع این برج 55 متر و با احتساب بلندی تپه در مجموع 70 متر از سطح زمین است.