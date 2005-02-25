كمبود مواد غذايي و چادر ، مشكل اصلي زلزله زدگان

غلامرضا كرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : مسئولان بايد هر چه سريعتر نسبت به تهيه و ارسال مواد غذايي لازم به مناطق زلزله زده اقدام كنند تا بازماندگان با مشكلي در اين خصوص مواجه نباشند .

وي گفت : مراحل اوليه امداد رساني در مناطق زلزله زده انجام شده اما كماكان رسيدگي به بازماندگان اين حادثه ادامه دارد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي كمبود چادر در منطقه را يكي ديگر از مشكلات بازماندگان زلزله ذكر كرد و گفت : با وجود اينكه تعدادي چادر در بين بازماندگان توزيع شده اما همچنان براي اسكان زلزله زدگان درروستاها با كمبود چادر مواجه هستيم .

كرمي تصريح كرد : برخي خانه ها به طور كامل تخريب نشده اما ساكنان آنان در آن احساس نا امني مي كنند و ترجيح مي دهند در چادر زندگي كنند و اين امر مشكل كمبود چادر در منطقه را دو چندان كرده است .