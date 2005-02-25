بازتاب تشكيل تيم منتخب باشگاههاي ايران بر روي سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا

به گزارش خبرنگار " مهر" سايت اينترنتي كنفدراسيون فوتبال آسيا پيرامون تيم " ب " ايران گزارش داد: تيم " ب "كه نفرات آن از بازيكنان باشگاههاي فوتبال ايران انتخاب شده اند در رقابت هاي فوتبال همبستگي كشورهاي اسلامي كه در ماه آوريل(فروردين) در كشورعربستان برگزارمي شود شركت خواهد كرد.

برپايه همين گزارش ، تيم هاي فوتبال عربستان (ميزبان)، كامرون و الجزاير و چند تيم ديگراسلامي دراين رقابت ها شركت خواهند كرد. دكترذوالفقارنسب گفته كه درتيم " ب " ايران اختيارتام دارد و مسولان تيم ملي ايران دركارش مداخله نخواهند كرد.