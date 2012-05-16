جشن مائده آسمانی در هلال احمر استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن مائده آسمانی شامگاه سه شنبه با حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر، کارکنان ستادی و هلال احمر شهرستان سمنان در نمازخانه این جمعیت برگزار شد.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در این مراسم در خصوص فضائل و کرامات حضرت زهرا (س) سخن گفت و از بانوان خواست تا در همه ابعاد زندگی، سیره عملی این بانوی مکرم را الگو و اسوه خود قرار دهند زیرا بهترین الگو برای تمام زنان جهان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این مراسم ضمن تبریک روز زن از زحمات بانوان شاغل در این جمعیت قدردانی کرد.

محمد کاظم امیدیان برگزاری انتخابات این جمعیت را بسیار باشکوه و قابل توجه خواند و اظهار داشت: با حمایت و پشتیبانی اعضاء در روز 22 اردیبهشت، انتخابات خوبی را پشت سرگذاشتیم و از استان های موفق و برتر در این زمینه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: البته حضور این سیل علاقمند بیانگر این موضوع است که از این پس باید همگی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم و در راستای اهداف بشر دوستانه جمعیت گام های بلندتری برداریم.

در پایان این مراسم به 16 بانوی شاغل در ستاد مرکز طی و جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان بسته های فرهنگی و چادر اهداء شد.