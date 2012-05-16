شهرستان ابهر بهترین ظرفیت برای سرمایه گذاری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، استان زنجان و ابهر، سال جاری را یک فرصت طلایی برای استان و شهرستان یاد کرد و افزود: در این راستا در هفت سال گذشته فعالیتهای خوبی انجام شده که باید برای توسعه هر چه بیشتر شهرستان ابهر برنامه ریزی های لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: از تاکیدات دولت این است که باید کلیه پروژه های مصوب دوره های قبل به استان اجرایی شده و پروژه دیگری تعریف نشود.

استاندار زنجان، رویکرد جدید دولت در سال جاری را توسعه نهضت کشاورزی یاد کرد و گفت: از ابتکارات اثر گذار دولت در راستای توسعه کل کشور استفاده از ظرفیت های کشاورزی در کل کشور است.

رئوفی نژاد ، تاکید کرد: دو میلیون و 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی به کل کشور اضافه می شود که سهم هر استان 2,5 هزار هکتار است و در این راستا باید استان از این ظرفیت کشاورزی به خوبی استفاده کند.

وی افزود: در این راستا باید صنایع تبدیلی و بسته بندی در شهرستان افزایش پیدا کند که در تناژ محصولات بسیار موثر است.

استاندار زنجان، در ادامه یکی از توفیقات دولت عدالت محور را حل مشکل مسکن یاد کرد.

رئوفی نژاد یاد آور شد: تسهیلات با بهره 7 درصد در اختیار متقاضیان کشاورزی قرار می گیرد تا کشاورزی در استان و شهرستان توسعه پیدا کند و در این راستا 169 میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی داده شده است.

وی افزود: در راستای آگاهی مردم برای استفاده از این تسهیلات باید اطلاع رسانی توسط رسانه ها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان ادامه داد: شهرستان ابهر با 66 درصد تحقق اشتغال رتبه برتر را در استان به خود اختصاص داده است.

رئوفی نژاد گفت: سامان دهی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد و کمیته ویژه شهرستانی برای واحدهای تولیدی انجام گیرد تا نیازهای واحدهای تولیدی احصاء شود.

وی افزود: در شهرستان ابهر 6 شهرک صنعتی هیدج، صائین قلعه ، افق ، نوری ، سلطانیه و شریف وجود دارد و در این بین 200 هکتار معادل 70 درصد ظرفیت شهرک خالی است بنابراین برای جذب سرمایه گذار برای این زمینها تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: در راستای ماندگاری بخش کشاورزی در شهرستان ابهر باید از کلیه ظرفیتها به خوبی استفاده شود.

