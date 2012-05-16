تدوین سند هوایی تا یک ماه آتی/ تبدیل ایران به قطب الکترونیک هواپیماها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی هوایی و هوانوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سند هوا فضا در 3 بخش تنظیم شده است، افزود: این سند سه حوزه علوم فضایی، هوافضا با گرایش نظامی و صنعت هوایی و هوانوردی را تشکیل می دهد.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه درجلسه سند هوافضا موضوعاتی در خصوص بخش هوایی و هوانوردی مطرح شد، اظهار داشت: در این جلسه در کنار بخشهای دولتی، بخشهای خصوصی چون انجمن های هوایی و اتحادیه های صنایع هوایی به عنوان بخشهای خصوصی حضور داشتند.



وی به بیان موضوعات مطرح شده در این جلسه پرداخت و خاطر نشان کرد: در این جلسه در خصوص تبیین اهداف کلان کشور در حوزه هوایی و هوانوردی تا افق چشم انداز 1404 مطرح شد که در این زمینه پیشنهاداتی از سوی ارگانهای دولتی و خصوصی نیز مطرح شد.



تبدیل فرودگاه امام خمینی به هاب منطقه ای



کبگانیان با اشاره به پیشنهاد ارائه شده، ادامه داد: از جمله پیشنهادات ارائه شده برای اهداف کلی صنعت هوایی و هوانوردی، اختصاص حداقل 30 درصد صنعت هوانوردی به بخش خصوصی و رشد حمل و نقل هوایی بود.



وی با بیان اینکه اعداد و ارقامی برای سهم حمل و نقل تا افق چشم انداز پیشنهاد شد، اضافه کرد: علاوه بر این پیشنهاد شد که فرودگاه امام خمینی با هدف تبدیل شدن به "هاب" منطقه ای توسعه داده شود.



مشارکت شرکتهای خصوصی فعال در پروژه های هوایی



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدن جابه جایی مسافر داخلی به 80 میلیون و مسافر بین المللی به 50 میلیون مسافرتا افق 1404 را از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این جلسه نام برد و گفت: از سوی اتحادیه هوافضای کشور به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد شده که طراحی و ساخت هواپیماهای غیر نظامی زیر 20 نفر و فعالیتهای هوانوردی عمومی را به بخش خصوصی با نظارت دولت واگذار شود.



وی یادآور شد: این پیشنهاد در حالی ارائه شد که در این اتحادیه بیش از 35 شرکت فعال در حوزه هوایی عضو و بیش از 6 هزار متخصص در آن شاغل هستند.



تبدیل ایران به قطب اویونیک منطقه



کبگانیان اضافه کرد: از دیگر مواردی که به عنوان پیشنهاد اهداف کلان کشور در حوزه هوایی و هوانوردی تا افق 1404 ارائه شد این بود که کشور تا افق 1404 قطب طراحی و تولید مشترک هواپیماهای تجاری متوسط و سبک و اویونیک (الکترونیک هواپیما) در منطقه و جهان اسلام شود.



وی با تاکید بر اینکه این اهداف کلان تنها به عنوان پیشنهاد مطرح شده است، اظهار داشت: این پیشنهادات جمع بندی و با تلفیق آنها، در سند هوایی و هوانوردی کشور وارد می شود.

تلاش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انتخاب نهاد مسئول اجرایی



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب نهاد و یا دستگاه مسئول اجرای سند هوایی و هوانوردی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه ذکر کرد و توضیح داد: در این جلسه در خصوص انتخاب نهاد و یا دستگاه مسئول اجرایی کردن سند هوایی و هوانوردی بحث و بررسی شد. این نهاد باید مرتبا با شورای عالی انقلاب فرهنگی در تماس باشد و گزارش تصمیم گیری ها را ارائه دهد.



کبگانیان با بیان اینکه این امر در دست بررسی است، ادامه داد: با نهایی شدن نظرات، دستگاه اجرایی کننده موارد سند هوایی و هوانوردی معرفی خواهد شد.



مراحل تصویب سند هوایی و هوانوردی



کبگانیان به تشریح مراحل نهایی شدن این سند اشاره کرد و افزود: این سند پس از نهایی شدن مراحل تایید و تصویب را طی می کند تا برای اجرایی شدن آماده شود.



به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند تا یک ماه آینده نهایی می شود.