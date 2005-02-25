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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۲

عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس در گفت و گو با "مهر" :

كميسيون اصل 90 با حضور در يزد به شكايات رسيده از دانشگاه يزد رسيدگي مي كند

كميسيون اصل 90 با حضور در يزد به شكايات رسيده از دانشگاه يزد رسيدگي مي كند

تيمي به سرپرستي كميسيون اصل نود امروز عازم يزد خواهد شد تا شكايات رسيده از اين دانشگاه را بررسي كند.

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت : بر اساس شكاياتي كه نسبت به دانشگاه يزد ارائه شده است، تيمي به سرپرستي كميسيون اصل نود و همراهي واحدهاي نظارتي از ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و هيئت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي امروز عازم يزد خواهند شد تا به موارد شكايات رسيدگي نمايند.

رئيس كميته فرهنگي اجتماعي و رفاهي كميسيون اصل نود تصريح كرد : شكايات ارائه شده از دانشگاه يزد، در زمينه بحث مديريتي، مسائل آموزشي و دانشجويي اين دانشگاه مي باشد.

وي تصريح كرد : كميته مذكور فردا با حضور در دانشگاه يزد مسائل مذكور را بررسي مي كند.

کد مطلب 160354

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