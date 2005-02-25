كميسيون اصل 90 با حضور در يزد به شكايات رسيده از دانشگاه يزد رسيدگي مي كند

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت : بر اساس شكاياتي كه نسبت به دانشگاه يزد ارائه شده است، تيمي به سرپرستي كميسيون اصل نود و همراهي واحدهاي نظارتي از ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و هيئت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي امروز عازم يزد خواهند شد تا به موارد شكايات رسيدگي نمايند.

رئيس كميته فرهنگي اجتماعي و رفاهي كميسيون اصل نود تصريح كرد : شكايات ارائه شده از دانشگاه يزد، در زمينه بحث مديريتي، مسائل آموزشي و دانشجويي اين دانشگاه مي باشد.

وي تصريح كرد : كميته مذكور فردا با حضور در دانشگاه يزد مسائل مذكور را بررسي مي كند.