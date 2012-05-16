سپاهان به دنبال قهرمانی آسیاست

برونو سزار کورئا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی سهشنبه شب سپاهان مقابل الاهلی عربستان اظهار داشت: بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و همه دیدند که دیدار ما چقدر دشوار بود اما با این وجود موقعیتهای بسیاری برای رسیدن به گلزنی داشتیم و از این موقعیتها استفاده نکردیم.
وی ادامه داد: خوشحالم که در نیمه دوم گل برتری را به ثمر رساندیم و با پیروزی بیرون آمدیم و اکنون همه تمرکز خود را معطوف به دیدار آینده خود در مسابقات آسیایی میکنیم.
مهاجم برزیلی سپاهان پیرامون قهرمانی تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بیان داشت: واقعا از قهرمانی سپاهان سورپرایز شدم چون تازه به سپاهان آمدم و این اولین سالی است که در لیگ ایران بازی میکنم و قهرمانی با سپاهان اولین قهرمانی من بود.
وی اضافه کرد: به اصفهان و سپاهان آمدم تا به تیمم کمک کنم و خوشحالم که در پیروزیهای سپاهان هم نقشی داشتم و توانستم دینم را به مردم اصفهان ادا کنم و به تیم کمک کنم تا قهرمان شویم.
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