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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۹

برونو سزار در گفتگو با مهر:

سپاهان به دنبال قهرمانی آسیاست

سپاهان به دنبال قهرمانی آسیاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: ‌مهاجم برزیلی سپاهان با اشاره به قهرمانی سپاهان و صعود این تیم به دور بعد مسابقات آسیایی گفت: حال که قهرمانی مسابقات لیگ برتر را کسب کرده‌ایم، تنها به دنبال صعود مقتدرانه به دور بعد رقابت‌های آسیایی و رسیدن به قهرمانی آسیا هستیم.

برونو سزار کورئا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی سه‌شنبه شب سپاهان مقابل الاهلی عربستان اظهار داشت: بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و همه دیدند که دیدار ما چقدر دشوار بود اما با این وجود موقعیت‌های بسیاری برای رسیدن به گلزنی داشتیم و از این موقعیت‌ها استفاده نکردیم.

وی ادامه داد: خوشحالم که در نیمه دوم گل برتری را به ثمر رساندیم و با پیروزی بیرون آمدیم و اکنون همه تمرکز خود را معطوف به دیدار آینده خود در مسابقات آسیایی می‌کنیم.

مهاجم برزیلی سپاهان پیرامون قهرمانی تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بیان داشت: واقعا از قهرمانی سپاهان سورپرایز شدم چون تازه به سپاهان آمدم و این اولین سالی است که در لیگ ایران بازی می‌کنم و قهرمانی با سپاهان اولین قهرمانی من بود.

وی اضافه کرد: به اصفهان و سپاهان آمدم تا به تیمم کمک کنم و خوشحالم که در پیروزی‌های سپاهان هم نقشی داشتم و توانستم دینم را به مردم اصفهان ادا کنم و به تیم کمک کنم تا قهرمان شویم.

کد مطلب 1603540

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