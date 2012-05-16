فابیو جانواریو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان بعد از برد مقابل الاهلی اظهار داشت: با کسب سه امتیاز دیدار با الاهلی به عنوان تیم نخست جدول رده‌بندی به مرحله بعد مسابقات صعود می‌کنیم و منتظر رقیب خود می‌مانیم و مطمئنم می‌توانیم در دیدار هفته آینده خود نیز به پیروزی برسیم.

وی تصریح کرد: سپاهان فصل گذشته به دلیل یک اشتباه بچگانه از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شد و در فصل جاری انگیزه بسیاری برای کسب نتیجه در این رقابت‌ها و درخشش در آسیا دارد و به نظر من بازیکنان تیم ما توان رسیدن به فینال را نیز دارند.

هافبک برزیلی سپاهان در مورد قهرمانی سپاهان در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت : باید بگویم این قهرمانی برای من واقعا شیرین بود، یک بار در استقلال و دو بار در سپاهان به قهرمانی رسیدم و واقعا از این شرایط راضی و خوشحال هستم .