به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در سخنانی اظهار داشت: فعالیت‌ها و برنامه‌های شورا در سال گذشته مناسب و موفق بود، اما انتظارات برای این خطه مقدس بسیار فرا‌تر از وضعیت کنونی است.



وی با بیان اینکه، قم باید از هر جهت باید در سطح ملی و بین المللی الگو و نمونه باشد، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین محور‌ها در جهت تحقق "شهر امن و پاک"، مقابله با معضل خانمان سوز مواد مخدر و معتادان است و ضمن تمرکز بر موضوع پیشگیری، نباید از دیگر ابعاد این مسئله غافل شویم.



جمع آوری معتادان موجب کاهش جرائم خرد امنیتی و انتظامی می‌شود



استاندار قم یکی از جهات مقابله با مواد مخدر را جمع آوری معتادان از سطح شهر عنوان کرد و افزود: این اقدام از بروز بسیاری آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده، فضای عمومی جامعه را امن و سالم ساخته و بروز جرائم خرد امنیتی و انتظامی را به شدت کاهش می‌دهد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ایجاد مرکز بازپروری و جمع آوری معتادان در شهر قم، تصریح کرد: ایجاد این مرکز در بحث پیشگیری و مقابله با مواد مخدر بسیار مهم و ارزشمند بوده و باید با مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط هرچه سریع‌تر آماده و تجهیز شود.



اختصاص ساختمانی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع برای ایجاد مرکز بازپروری



حجت الاسلام موسی‌پور گفت: استانداری قم ساختمانی با بیش از ۲۵ هزار مترمربع به انضمام اماکن اداری و فضای سبز را برای ایجاد مرکز بازپروری در شهر قم اختصاص داده است.



وی بر ضرورت تهیه بازخورد و سنجش میزان اثربخشی طرح‌های آموزشی برای آشنا کردن اقشار مختلف مردم با معضل اعتیاد و مواد مخدر تاکید کرد و گفت: اقدام اساسی برای فرهنگ سازی و پیشگیری از گسترش اعتیاد در جامعه، ملموس ساختن و تبیین عواقب شوم و خطرناک اعتیاد برای مردم به ویژه جوانان است.



استاندار قم با بیان اینکه قبح و زشتی اعتیاد در جامعه باید افزایش پیدا کرده و از دسترسی به مواد مخدر به شدت مراقبت شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در راستای پیشگیری از اعتیاد جوانان نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.



تاکید بر ارائه بسته‌های حمایتی به افراد‌‌ رها شده از دام اعتیاد



وی همچنین خواستار ارائه بسته‌های حمایتی از افراد‌‌ رها شده از دام اعتیاد شد و گفت: کسانی که از معضل پاک شده‌اند، باید در بحث آموزش و اشتغال و دیگر حمایت‌ها در اولویت قرار بگیرند تا زمینه بازگشت آن‌ها به سمت مواد مخدر از میان برداشته شود.



مقابله با پدیده اعتیاد یک وظیفه و تکلیف عمومی است



حجت الاسلام موسی‌پور در پایان با بیان اینکه مقابله با پدیده خانمان سوز اعتیاد و مواد مخدر یک وظیفه و تکلیف عمومی است، یادآور شد: باید برنامه‌های روشن و مشخص بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌ها برای بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرا‌تر از وظایف قانونی آن‌ها تدوین و اعتبارات لازم آن تامین شود.