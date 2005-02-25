خوشحالم كه اين افتخار نصيب ايران شده است / اميدوارم سال آينده هم به اين عنوان برسيم

هادي ساعي كه روز گذشته به عنو ان بهترين تكواندو كارسال 2004 آسيا انتخاب شد با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: اين براي اولين باراست كه اتحاديه تكواندو آسيا و اقيانوسيه اقدام به چنين كاري كرده است . در اين انتخاب كسب مدالهاي و ويژگيهاي اخلاقي ورزشكاران مد نظر قرار گرفته است و بسيار خوشحال هستم كه وهله اول اين انتخاب نصيب ايران شده است . اميدوارم اين كار خوب از سوي فدراسيون جهاني نيز انجام شود چرا كه باعث بالا رفتن انگيزه قهرمانان مي شود.

وي با بيان اينكه براي سال آينده نيز برنامه هاي وسيعي دارد افزود: تلاش مي كنيم با كسب مدالهاي خوش رنگ در مسابقات مختلف در سال 2005بازهم اين عنوان را كسب كنم . البته اميدوارم سال آينده نيز يك ايراني صاحب اين افتخار شود .

قهرمان المپيك 2004 آتن در پايان گفت: در ايران تكواندو كاران خيلي خوبي داريم كه دركنار مدالهاي جهاني ، اخلاق نيكويي نيز دارند و همگي شايسته كسب اين عنوان هستند واميدوارم با تلاش بيشتر خود صاحب چنين عناويني شوند.