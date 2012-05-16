روابط فرا زناشویی؛ تهدیدی ویرانگر برای کانون خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله روابط فرازناشویی طی چند سال اخیر به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. معضلی که در اغلب موارد مخفی مانده و گاهی افشای آن باعث ارتکاب یک جنایت می شود. این روابط به دو صورت عاطفی و جنسی برقرار می شود که در میان زنان و مردان دارای تفاوتهایی است.

زنان برای ارتباط عاطفی خیانت می کنند

بر اساس پژوهش های صورت گرفته 90 درصد زنان به دلیل کمبود های عاطفی در زندگی مشترک به سمت روابط فرازناشوئی می روند. از طرف دیگر انگیزه بیش از 96 درصد مردان در برقراری این روابط مسائل جنسی است. پس از ازدواج افراد از همسران خود انتظار دارند در طول زندگی مشترک، از نظر عاطفی و جنسی وفادار بمانند و برقراری روابط فرازناشوئی را خیانت می دانند.

67 درصد شوهر کشی ها به خاطر روابط فرا زناشویی

دکتر لیلا بهنام - روانشناس بالینی- در این باره می گوید: نتایج تحقیقی که در 15 استان کشور انجام شده نشان می‌دهد خیانت علت 67 درصد قتل مردان از سوی همسرانشان بوده است. 33 درصد مردان هم با واکنش در برابر خشونت، حمله ناگهانی و تهدید از سوی همسر خود مواجه بوده‌اند. تاثیری که به وسیله خیانت به وجود می‌آید به طور چشمگیری روابط را ویران می‌سازد. تاثیر خیانت بر هر دو زوج احساس گناه، بی‌وفایی، از بین رفتن اعتماد، از دست دادن هویت، خشم، استرس و بی‌قراری است.

به گفته معاون توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، فهم دلایل روابط فرا زناشویی و فاکتورهای تاثیرگذار در آن اهمیت شاخصی در پیشگیری از وقوع و شیوع آن در جامعه دارد. عوامل متعدد فردی- شخصیتی، اجتماعی- ارتباطی و خانوادگی در بروز روابط فرا زناشویی سهم دارد. عواملی چون نارضایتی از رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان، انتقام یا خشم، احساس عدم امنیت، بلوغ نایافتگی، دلبستگی و سبک‌های دلبستگی زوجین، در دسترس نبودن همسر، مصرف دارو و الکل و ویژگی‌های شخصیتی و خلقی از جمله دیگر عوامل موثر در شکل گیری روابط فرا زناشویی است.

نقش شبکه های ماهواره ای در رواج این روابط

متاسفانه طی سال اخیر استفاده از اینترنت و تماشای شبکه های ماهواره ای در کشور رواج یافته و ناآگاهی خانواده از خطرات آن باعث شد کانون بسیاری از خانواده ها تحت تاثیر آثاری تخریبی این فناوری متزلزل شود. از سوی دیگر برخی شبکه های ماهواره ای مانند فارسی وان و زمزمه با انتخاب سریالهایی از کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیا و جذب مخاطب بالا تلاش گسترده ای را برای رواج روابط فرازناشوئی در میان خانواده ها به خصوص جوانان آغاز کرده اند.

دکتر علی اصغر کیا – کارشناس رسانه – معتقد است: در موضوع ماهواره کشورهای مصرف کننده مانند ایران تحت تاثیر آثار تخریبی قرار گرفته اند. البته اقدام سازمان صدا و سیما برای افزایش تعداد کانال های تلویزیونی طی سالهای اخیر در کاهش این آثار تخریبی موثر بوده است.

وی افزود: در سریالهای شبکه های ماهواره ای به خصوص فارسی وان و زمزمه شاهد هستیم گردانندگان این شبکه ها به دنبال عادی سازی روابط فرازناشوئی در جامعه هستند. این سریال ها نقش گمراه کننده دارند و دسترسی آسان خانواده ها به ماهواره و این سریال ها باعث افزایش کج رفتاریهای اجتماعی می شود.

اختلالات هیجانی عامل روابط فرا زناشویی جنسی

در کنار این عوامل می توان به نقش اختلالات شخصیتی نیز اشاره کرد. به گفته کارشناسان سه نوع اختلال شخصیتی در افراد وجود دارد. در نخستین گروه فرد انزواطلب و بد بین است. در گروه دوم فرد هیجان خواه و خود شیفته بوده و گروه آخر افرادی با اضطراب هستند. گروه اول و سوم زیاد تمایلی به روابط فرازناشویی ندارند. اما در گروه دوم گرایش به روابط فرازناشویی زیاد بوده و اغلب به صورت روابط جنسی است. این افراد دارای رفتاری تکانشی بوده و خود محور هستند.

دکتر مهدی صابری – رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی- درباره خصوصیات این افراد می گوید: این افراد رفتاری اغواگرانه و انفجاری دارند. شاد و سرخوش بوده و خیلی زود ارتباط برقرار می کنند. آنها پس از برقراری ارتباط از مشکلات خود در زندگی می گویند و اگر از آنها درباره گذشته شان سوال کنید می توانند برای مدتی طولانی برای شما گریه کنند تا از پرسش خود منصرف شوید. آنها اگر وارد عشقی شوند ویرانگر عمل کرده و کم کم مسئله تغییر می کند. ناگهان با فردی روبرو خواهید شد که شروع به غر زدن می کند و می خواهد تمام زندگی شما باشد. اگر فرد جدیدی وارد زندگی شما شود سیری از بدبینی را برای او همراه خواهد داشت.

به گفته وی ، این فرد در صورتی که کم محلی ببیند سریع سراغ روابط با افراد دیگر می رود. این افراد نیاز به بستری شدن دارند و از لحاظ منطق حالت نرمالی ندارند. بیشتر قتل های که به خاطر خیانت رخ می دهد از سوی این بیماران است.این افراد برای جلب توجه طرف مقابل گاهی اقدام به خودزنی نیز می کنند.

مردان بیشتر خیانت می کنند

تحقیقات نشان می دهد 30 الی 55 درصد مردان پس از ازدواج به دنبال ارتباط با زن دیگری هستند. یعنی به طور میانگین یک سوم مردان مرتکب روابط فرا زناشویی می شوند. این آمار در زنان بین 3 تا 30 درصد است.

دکتر محسن دهقانی – عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی درباره تفاوت های برقراری روابط فرازناشویی در مردان و زنان می گوید: زنان زمان زیادی طول می کشد تا به فرد دیگری تعلق عاطفی پیدا کرده و پس از پایان این روابط دچار ضربه های روحی روانی می شوند اما مردان در زمان کمی این ارتباط را برقرار می کنند.

وی ادامه داد: مردان در این روابط بیشتر به دنبال روابط جنسی بوده اما در طرف مقابل زنان به دنبال به دست آوردن روابط عاطفی قوی، به سمت روابط فرا زناشویی می روند. در خانواده هایی که جو آن آسیب دیده است زنان و مردان بیشتر به برقراری این ارتباط سوق داده می شوند.

به گفته این دکتر روانشناس، متاسفانه در ایران کارهای آماری بر روی این معضل انجام نشده و ورود به آن خط قرمز در نظر گرفته می شود.

مسعود هنربخش - کارشناس ارشد روانشناسی- هم در این باره می گوید: افراد در این‌گونه روابط ابتدا نکات اخلاقی طرف مقابل خود را مطلقا مثبت ارزیابی کرده ولی پس از مدتی جلوه‌های منفی رفتار مخاطب وی سبب دلزدگی فرد در این ارتباط مقطعی می‌شود. شکل‌گیری روابط فرا زناشویی شیپور بیدار باش یک رابطه است که گاهی منجر به طلاق شده، اما در صورت برخورد مناسب می‌تواند سبب احیای یک زندگی مشترک شود؛ در این‌گونه روابط هر چه بیوشیمی عشق بیشتر باشد، دل‌زدگی از رابطه نیز زودتر است.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، با اشاره به اینکه تمام عوامل شکل‌دهنده رشد برای فرزندان باید به خوبی رعایت شود بر این باور است که در خانواده‌هائی که روابط فرا زناشوئی وجود دارد فرزندان نیز بسیار بیشتر در معرض این معضل قرار می‌گیرند.

به نظر می رسد در این زمینه باید با شکست برخی تابوها به ریشه یابی و چاره اندیشی در مورد این معضل اجتماعی پرداخت و افراد مرتکب را از نظر روانشناختی مورد بررسی قرار داد. و بالاخره اینکه اغلب این روابط با گذشته فرد مرتبط بوده و زوجین باید یاد بگیرند پس از ازدواج با تمایلات و خواسته های دوران قبل از ازدواج خداحافظی کرده و واقع بینانه به زندگی مشترک و مشکلات آن نگاه کنند.

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گزارش : محمد غمخوار

