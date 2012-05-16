1300 حلقه چاه آب کشاورزی در شهرستان ابهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمیدنیا شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک ستاد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی استان زنجان و شهرستان ابهر افزود: در سال جاری برای اجرای فعالیت‌های اراضی سد کینه‌ورس برنامه ریزی های لازم در دستور کار است.

وی، ادامه داد: همانطور که سد کینه ورس از طرحهای ماندگار محسوب می شود قبل از اعلام اعتبار مهر ماندگار در کشور اقدامات لازم برای تحقق برنامه‌های این سد آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم چاه هایی که برق ندارند برق دار می شوند.

در ادامه این جلسه، مشاور استاندار زنجان به 135 سفر استانی استاندار زنجان به شهرستانها اشاره کرد و گفت: طی سفرهای گذشته یک هزار و 234 مصوبه در قالب 49 جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان وجود داشته که 82 درصد آنها تحقق پیدا کرده است.

محمدعلی شجاع حیدری، به یکصدمین سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در این سفرها عملکرد دولت به عینه برای مردم روشن می شود .

وی، به پروژه‌های قابل افتتاح در روز سوم خرداد اشاره کرد و افزود: در آستانه روز آزادسازی خرمشهر در استان پروژه هایی افتتاح و کلنگ زنی می شود.