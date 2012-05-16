فلسفه را نمی شود با ترجمه در کشور جا انداخت/ پشتوانه قوی فلسفه اسلامی

به گزارش خبرنگارمهر، نشست نقد و بررسی و معرفی سه کتاب «آشنایی با فلسفه علم»، «آشنایی با فلسفه ذهن» و «آشنایی با معرفت شناسی» دوتای اول کاری مشترک از دکترامیراحسان کرباسی زاده و دکتر حسین شیخ رضایی و معرفت شناسی به قلم دکتر محسن زمانی با حضور این سه تن و دکتر ضیاء موحد و دکتر مهدی نسرین عصر سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزارشد.

این سه کتاب از مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی به سردبیری ضیاء موحد است که از سوی انتشارات هرمس منتشر شده است. این آثاربه عنوان خودآموز و درسنامه فلسفه تحلیلی برای علاقه مندان به فلسفه غیراز دانشجویان فلسفه و برای دانشجویان دوره کارشناسی فلسفه بسیار مفید هستند.

درابتدای این نشست دکتر ضیاء موحد سردبیر این مجموعه گفت: اشتیاق به آموختن و آموزاندن در سراسر ایران و حتی در ایرانیان مهاجر در کشورهای اروپایی درجهان مشاهده می‌شود. یکی از مشخصات ایرانی‏ها چه قبل از اسلام وچه بعد از آن تحصیل علم و معرفت و جستجوی دانش بوده است. همین اشتیاق باعث شد که کتابهای ارزشمندی تولید کنند. کتاب "احصاء علوم الدین" فارابی که تقسیم بندی جامعی از علوم آن زمان ارائه کرده است. "رسائل اخوان الصفا" که 52 رساله دارد. "مفاتیح العلوم" عبدالله خوارزمی که مرحوم خدیج جم آن را چاپ کرد و با تفصیل بیشتری معرفی کرد. "شفای ابن سینا"، "جامع العلوم" فخر رازی که هنر واقعی و دایرة المعارفی است که راجع به تمام علوم آن زمان بحث کرده است.

وی افزود: "درج التاج" قطب الدین شیرازی، "نصایح الفصوص" شمس الدین شیرازی که مرحوم شهرآنی این کتاب را با یک تصحیح و تعلیقاتی بر آن به چاپ رسانده است. اینها نمونه‎ای از اشتیاق ایرانیان به کسب علم و دانش و تولید آن است که کوششی است برای اینکه بدانیم در گذشته چه علومی با چه تقسیم بندیهایی داشتیم. اما امروزه تعداد دایرة المعارف‎ها بسیار زیاد شده که اینکه لازم است اینها بطور عمومی بین مردم فراگیر شود بحث دیگری است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: شکل دقیق‎تر دایرةالمعارف نویسی را در دایرةالمعارف‎های اروپایی می‎بینیم که در همه زمینه‎ها موجودی دارند. دایرة المعارف راتلج یا رادرفور یا اخیرا استانفورد که آخری متن معتبر درسی است. مجموعه کوچکتر آکسفورد پرز، مجموعه‎ها را جمع آوری کرده و بسته به این که مؤلف کیست تقسیم بندی کرده در فلسفه مضاف مجموعه جالبی دارد..

این محقق و پژوهشگر فلسفه و منطق اذعان کرد: با ترجمه نمی‏شود فلسفه را در کشور جا انداخت باید اصطلاح بسازیم و معادل طبیعی جعل کنیم.این وضعیت را در فلسفه اسلامی با آن پشتوانه قوی داریم در اثر کارکردن زبان عربی و فکرکردن با آن باعث شد زبان خاص آن را داشته باشیم. باید با زبان کارکرد تا پرورانده بشود. کسانی که این مجموعه "آشنایی با فلسفه تحلیلی" را نوشته‏اند به نحو منظم و منسجمی موضوعات مطرح شده را در محضر اساتید معتبر تحصیل کرده‎اند و هم به کار تدریس آنها مشغول بوده وهستند. امیدواریم این مجموعه با تألیف فلسفه ادبیات، فلسفه هنر، فلسفه زبان، فلسفه اخلاق، فلسفه سینما و فلسفه تاریخ و تاریخ نگاری و فلسفه دین و فلسفه.... به صورت تک نگاری‏هایی ادامه یابد.

دکتر امیر احسان کرباسی زاده هم راجع این مجموعه بویژه کتاب"آشنایی با فلسفه ذهن" گفت: انسانی که دارای ذهن و فکر است حالا با خلق شدنش از جانب خدا یا بر اثر تکامل طبیعی و تدریجی چه ویژگیهای دارد؟ رابطه ذهن و بدنش چیست؟ ذهن در کجای بدن است؟ چگونه می‎اندیشیم رابطه دوطرفه آنها چگونه است یعنی چقدر ذهن بر بدن و چقدر بدن بر ذهن تأثیر می‎گذارند؟ مسئله آگاهی، اختیار انسان، هویت انسان، اینکه در طی سالها من بودنش چه فرقی کرده؟ حلقه اتصال این من‎ها چگونه است؟ اینها سوالاتی است که در فلسفه ذهن مطرح هستند.

وی افزود: در این کتاب بعضی از اصطلاحات مثل مفهوم نفس که در سنت فلسفی خودمان پیشینه دارد لازم بود ساده‏تر بیان شوند. درمورد افعال و کنش انسانی کم کارشده راجع عواطف و احساسات هم همینطور. رابطه ذهن و تکامل هم جای خالیش احساس می‏شود.

دکتر حسین شیخ رضایی هم گفت: من و دکترکرباسی زاده وقتی خارج از کشور به تحصیل مشغول بودیم فکر می‎کردیم چه کاری در ایران مناسب‏تر است به این نتیجه رسیدیم که کارهای نه ترجمه‏ای و نه تألیفی مناسب‏تر برای داخل کشور هستند. یعنی نه در قید درآوردن جملات نویسنده غربی باشیم و نه اینکه نظریات خود را صرفا بیان کنیم.این کتاب هم از هردواینها خالی است. امیدوارم فلسفه‎های مضاف دیگر به این مجموعه اضافه شود.این کتاب هدفش خودآموزی فلسفه برای همه دانشجویان و علاقمندان فلسفه است بویژه درسنامه‏ای برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برای رجوع به منابع و تدوین پایان‏نامه مفید است. قسمت اعظم کتاب برای همه افراد و اندکی از فصول آخر تخصصی و برای دانشجویان فلسفه نوشته شده است.

وی افزود: بهتر است که برای آشنایی اولیه به فلسفه با کتابهای فارسی شروع کنیم و در مراحل بالاتر به اصل کتاب مراجعه کنیم. وی تأکید کرد تعاریف این فلسفه‏ها با ارائه نمونه‏ها و مثالهای عینی قابل بیان است و نمی‎شود از اول به تعاریف این مفاهیم پرداخت. قسمتهایی که دیرفهم‏تر است بیشتر توضیح داده‏ایم.به روش شناسی توجه بیشتری کرده‏ایم.در این کتاب (فلسفه علم)اولین بار به رابطه علم و اخلاق در ایران پرداخته شده است هرچند که جای رابطه علم و دین در آن خالی است. باید گفت این مجموعه در حد و اندازه‏های استاندارد گذراندن واحدهای پایه فلسفه در کشورهای اروپایی برای داخل کشور را فراهم می‎کند.