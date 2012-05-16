به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ثنایی در نشست رسانه ای «جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی» تصریح کرد: تبلیغ دینی دارای عرصه گسترده‌ای است که افراد زیادی در حال فعالیت در رشته‌های گوناگون آن هستند و در این میان، برخی از مبلغان دست به نوآوری‌هایی می‌زنند که در این زمینه باید ساماندهی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی، مصوب شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری بوده است افزود: به همین دلیل این جشنواره با حضور جمعی از اندیشمندان و مبلغان حوزوی و به صورت دوسالانه در قم برگزار خواهد شد که نخستین دوره آن 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری و در مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی ادامه داد: پس از تشکیل نخستین جلسه شورای راهبری، دبیرخانه جشنواره در آذرماه سال گذشته تشکیل شده و فراخوان جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی نیز در دی‌ماه سال جاری صورت گرفت که 308 طرح به این دبیرخانه ارسال شده است.

وی با اشاره به شرایط تعیین شده برای حضور در جشنواره گفت: روحانی‌محور بودن و نیز عدم منافات با آموزه‌های دینی از جمله این شرایط هستند ضمن آنکه طرح‌های ارائه شده باید از قابلیت آموزش به دیگران نیز برخوردار باشند.

حجت الاسلام ثنایی ادامه داد: برخی از افراد توانمندی زیادی در عرصه تبلیغ دارند اما نمی‌توانند آن را به دیگران آموزش دهند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی بیان داشت: شیوه‌های تبلیغ دینی در قالب طرح‌های سنتی و مدرن وجود دارد که منبرها از جمله مهم‌ترین شیوه‌های تبلیغ سنتی به شمار می‌روند و طرح‌های نوآورانه در این زمینه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

دبیرجشنواره نوآوری های تبلیغ دینی در خصوص روند برگزاری این جشنواره نیز اظهارداشت: در مرحله نخست، تنها طرح‌هایی که قابلیت بررسی توسط هیئت داوران را داشتند توسط کمیته علمی انتخاب و به مرحله دوم راه یافتند و در نهایت نیز طرح‌های شاخص مشخص شدند.

وی با بیان اینکه 98 درصد طرح‌ها متعلق به مردان و2درصد نیز متعلق به خواهران بوده است تصریح کرد: حدود 40 طرح به مرحله دوم راه یافتند که در نهایت 16 طرح به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

حجت الاسلام ثتایی افزود: 16 طرح برگزیده در پنج محور اصلی تقسیم‌بندی شده‌اند و برخی از طرح‌ها نیز شایسته تقدیر هستند ضمن اینکه عرصه‌های تقسیم‌بندی شامل ابزارهای تبلیغی، ارائه محتوا، سنتی، عرصه محیطی و محیط مجازی بوده‌اند.

وی با اشاره به تبلیغات خوب صورت گرفته برای جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی ادامه داد: امیدواریم طلاب و روحانیون، حضور گسترده‌ای در این مراسم داشته باشند.

حجت الاسلام ثنایی همچنین از رونمایی تمبر یادبود جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی خبر داد و گفت: 4 نفر از چهره‌های ماندگار عرصه تبلیغ دینی نیز در این جشنواره تقدیر خواهند شد.

گفتنی است در جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی که روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد، آیت‌الله سبحانی سخنرانی و حجج اسلام واعظی و زادهوش نیز گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه خواهند کرد.