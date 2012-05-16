جایگاه فراموش شده روابط عمومی/ بنرزدن تنها رسالت روابط عمومی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی، کار رو به ‌رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ ها، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف این حرفه است.

یکی از بزرگترین تفاوت های روابط عمومی و تبلیغات در برنامه ‌ریزی است، به طوری که روابط عمومی برای بلندمدت برنامه‌ ریزی می ‌کند اما تبلیغات در کوتاه‌ ترین زمان ممکن به‌ دنبال نتیجه است و البته این ریسک کار را بالا می ‌برد.

ارائه چهره واقعی و شفاف شرکت و دستگاه دولتی به مشتریان، از وظایف مهم روابط عمومی است و اگر این درک به وجود آید که مشتریان صاحبان اصلی شرکت هستند و بدون وجود آنها شرکت و سود دهی معنی نخواهد داشت در می یابیم که باید به روابط عمومی حرفه‌ ای به دیده یک عنصر و یک لازمه در هر سازمانی نگریسته شود.

روابط عمومی به دنبال سود دوطرفه است و مثل تبلیغات تنها به سود سازمان خود فکر نمی کند و در واقع روابط عمومی تلاش دارد تا با ارتباطی هدفمند و موثر، ضمن برآوردن نیازهای سازمان خود در جهت شکل دهی صحیح به ارتباط مشتریان و سازمانش اقدام کند و از این طریق ارتباط مخاطبان با سازمان را تسهیل کند.

در حالی که اهمیت و جایگاه روابط عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست که این اصل مهم در دستگاه های دولتی و حتی خصوصی در استان کردستان نادیده گرفته می شود و حتی به دلیل این نوع نگاه می توان ادعا کرد که روابط عمومی به مفهم کامل آن در این استان فراموش شده است.

نگاه مدیران به روابط عمومی در استان کردستان تا حدی ضعیف است که در اکثریت قریب به اتفاق دستگاه های دولتی افراد غیرمرتبط با این حوزه در سمت مسئولیت روابط عمومی به کار گرفته می شوند و این روند در دراز مدت باعث بروز مشکلات جدی در این بخش می شود.

روابط عمومی ها حلقه ارتباطی مردم و مسئولان هستند

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روابط عمومی ها باید جایگاه اصلی خود را در دستگاه دهای اجرایی پیدا کنند و به عنوان حلقه ارتباطی مردم با مسئولان عمل کنند.

موسی مرادیانی افزود: در بسیاری از ادارات استان روابط عمومی ها جایگاه مناسبی ندارند و متاسفانه مدیران تنها به عنوان ابزار تبلیغاتی از آنها استفاده می کنند.

وی با انتقاد از مدیران اجرایی استان اظهار داشت: بسیاری از مدیران استان اطلاعی در خصوص وظایف روابط عمومی ها ندارند و از آنها تنها برای نصب پلاکارد، بنرهای تبلیغاتی و پوستر استفاده می کنند که این وضعیت به هیچ عنوان با ماهیت اصلی روابط عمومی سازگار نیست.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان ادامه داد: روابط عمومی ادارات باید بکوشند تا جایگاه واقعی خود را به دست آورند و به عنوان حلقه ارتباطی مردم و مسئولان فعالیت کرده و نقاط قوت و ضعف مدیران و دستگاه های ذیربط خود را گوشزد کنند.

مرادیانی در بخش دیگری از سخنان خود به محورهای فعالیت روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: شفاف سازی کار دستگاه ها، تکریم ارباب رجوع، راه اندازی پورتال اطلاع رسانی سازمان و اطلاع رسانی به موقع فعالیت های انجام شده مهمترین وظایف روابط عمومی ها به شمار می رود.

وی افزود: مردم از خدمات دستگاه های اجرایی استان رضایت ندارند چرا که از خدمات ارائه شده توسط نظام و دولت آگاهی نداشته و بر طرف کردن این مشکل نیازمند اطلاع رسانی شفاف به مردم است و این جزو رسالت های اصلی روابط عومی هاست.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: روابط عمومی های باید ارتباط مستمری با خبرنگاران رسانه ها داشته باشند تا بتوانند با آسیب شناسی جامعه و فعالیت های دستگاه های اجرایی برنامه های خود را پیش برند.

روابط عمومی زبان گویای نظام و دولت است

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف روابط عمومی ها گفت: روابط عمومی ادارات و دستگاه های دولتی باید خدمات دولت را اطلاع رسانی کنند چرا که آنها زبان گویای نظام و دولت هستند.

مرتضی جوانمردی افزود: خدمات نظام و دولت در استان بسیار زیاد بوده اما به طور دقیق و مناسب اطلاع رسانی نشده و این امر ضعف حوزه روابط عمومی ادارات را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: روابط عمومی ها باید ظرفیت و پتانسیل های موجود در استان را شناسایی و با اطلاع رسانی هم دولت را به خدمت رسانی در منطقه مجاب کرده و هم مردم را از این خدمات آگاه کنند.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان ادامه داد: پروژه های بزرگ با صرف هزینه های بسیار در استان در حال اجرا است که مردم از آنها آگاهی ندارند و شفاف سازی این فعالیت ها وظیفه روابط عمومی ادارات و سازمان های دولتی است.

جوانمردی ایجاد ارتباط و هماهنگی میان روابط عمومی ها، حمایت از پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی روابط عمومی، تقویت اعتماد سازی دولت، تدوین بهترین چهارچوب روش های اطلاع رسانی و شناسایی فارغ التحصیلان ارتباطات را مهمترین وظایف روابط عمومی بیان کرد.