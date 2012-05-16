تعامل دولت با رسانه ها در کردستان در شرایط خوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی شامگاه سه شنبه در نشست سه سویه تعامل دولت، ملت و رسانه اظهار داشت:‌ راهبرد انتخابی دولت حمایت از تولید ملی است و در راستای افزایش و رونق دهی به محصولات داخلی تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه ها ممنوع است.

وی با بیان اینکه دولت با اهدا برخی امتیازات به تولیدات داخلی کمک زیادی می کند، افزود: تفهیم این امر به رونق رسانه ها هم کمک می کند و به همین دلیل در حال حاضر ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین رسانه های جمعی و دولت در استان کردستان ایجاد شده است.

سرپرست روابط عمومی استانداری کردستان اعلام کرد:‌ روابط عمومی ادارات باید تعامل با رسانه ها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و بتوانند کمک و همراه خبرنگاران در حوزه رسانه باشند.

جوانمردی تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ها در استان کردستان را بستری مفید و موثر برای پرکردن خلاء تعامل بهتر رسانه و دولت دانست و بیان کرد:‌ نشریات برای سرپا ماندن خود نباید تنها منتظر حمایت دولت باشد و خود باید در راستای کسب درآمد تلاش داشته باشند.

وی با بیان اینکه نشریات از لحاظ کمی مشکل ندارند، افزود: میزان تیراژ نشریات در کسب درآمد بیشتر مهم است و نشریات باید با ایجاد فضای مناسب کسب درآمد کنند.

سرپرست روابط عمومی استانداری کردستان با اشاره به اینکه فضای استان آزادی رسانه ها را موجب شده است، اظهار داشت: ادارات دولتی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حمایت مالی مناسب را برای نشریات دارند ولی مدیر مسئول ها وظیفه نظارتی خود را محدود کردند و این موجب کاهش تیراژ و خوانندگان نشریات شده است.

نشست تخصصی تعامل سه سویه دولت، ملت و رسانه به عنوان یکی از بخش های جنبی ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور در سنندج برگزار شد.