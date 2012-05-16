ریزگردها تهدیدی برای سلامتی مردم بناب/ مسئولان اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، این در حالیست که معضل گرد و غبار شهرهای بیشتری از کشور را درگیر خود کرده است؛ اما هنوز کسی به فکر حل این ماجرای تلخ در کشور نیست و آنطوری که از ظواهر امر پیداست، تا کنون اقدام عملی مثبتی برای رهایی مردم از این مشکل از سوی مسئولان امر انجام نشده است.

مدتی پیش که این ریزگردها وارد آسمان تهران شدند، کلیه مسئولان کشور بسیج شدند تا چاره ای بیندیشند و مقرر شد با اطلاع رسانی به موقع و تعطیلی ادارات و مدارس اقداماتی را در راستای جلوگیری از آسیب رسانی به سلامتی مردم تهران انجام دهند.

ولی این ریزگردها مدتی است در شهرستان بناب آن هم با شدت بسیار زیاد بر زندگی عادی و روزمره مردم سایه افکنده و هر لحظه سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد؛ اما با همه اینها، تا کنون نه تنها اقدامی در جهت کنترل و یا مبارزه با این خطر طبیعی صورت نگرفته، بلکه هیچگونه اطلاع رسانی از سوی مسئولان امر به ویژه مسئولان بهداشتی شهرستان برای پیشگیری از خطرات این پدیده انجام نشده است.

در همین راستا مردم ضمن مراجعه حضوری به دفتر خبری بناب و همچنین تماسهای مکرر تلفنی خواستار اقدام عملی مسئولان منطقه برای مقابله با این پدیده شده اند.