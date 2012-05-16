نفوذ آمریکا درسازمان ملل مانعی برای حل مشکل فلسطین است

"یونگ بوک کیم" در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: آمریکا و کشورهای غربی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و بسیاری از کشورهای دنیا را به همین دلیل مورد تحریم قرار می دهند در مورد پایمال شدن حقوق فلسطینی هاسکوت اختیار کرده اند.

وی که برای شرکت در سمینار بین المللی همبستگی اسلام و مسیحیت برای فلسطین به کوالالامپور سفر کرده است ، اظهار داشت: ایجاد حرکتهای بین المللی برای فشار بر رژیم اشغالگر قدس بسیار تاثیر گذار است و حل مشکل مردم فلسطین تنها در گرو حمایت جوامع بین المللی است.

وی که ریاست موسسه مطالعاتی صلح برای زندگی در کره جنوبی را برعهده دارد اظهار داشت: اسلام و مسیحیت می توانند علیرغم تفاوت های موجود دیدگاه مشترکی به مساله فلسطین و برقراری صلح در این منطقه داشته باشند.

وی تصریح کرد: همبستگی بر مبنای اعتقادات و باورهای مذهبی مشترک بین ادیان می تواند آینده ای توام با صلح و ثبات را برای جهانیان به ارمغان بیاورد.

سمیناربین المللی همبستگی اسلام و مسیحیت برای فلسطین که به همت جنبش جهانی عدالت مالزی و سازمان غیردولتی صلح برای زندگی مستقر در فیلیپین در روزهای 14 و 15 ماه می مطابق با 25 و 26 اردیبهشت در مرکز همایش های هتل کوالیتی کوالالامپور برگزار شد.

در اسن سمینار، صاحبنظران و اندیشمندان از کشورهای مختلف جهان از جمله کره جنوبی، هند، آفریقای جنوبی، فیلیپین، کاستاریکا و مالزی در خصوص راهکارهای ایجاد همبستگی و اتحاد با هدف آزادی فلسطین سخنرانی کردند.