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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

ناصحی خواستار شد:

نیاز جهانی به ارتباطات در کشور نهادینه شود

نیاز جهانی به ارتباطات در کشور نهادینه شود

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران گفت: نیاز جهانی به علم ارتباطات باید در کشور به صورت فرهنگ نهادینه درآید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به همه دست اندرکاران این عرصه خطیر، اظهار داشت: این نامگذاری، تبلور نیازی جهانی به امر ارتباطات و روابط عمومی، برای ایجاد و تقویت مناسبات سازمان یافته انسانی در انواع تعاملات اجتماعی است.

وی افزود: بر این اساس با بهره مندی از قواعد علمی و هوش و شور و علاقه ای که لازمه پرداختن به این هنر شگفت بوده، فرصتهای مستمری در مسیر موفقیتهای فردی و جمعی ظهور خواهد یافت.

ناصحی گفت: امیدواریم اجماع کلی بر اهمیت ویژه ارتباطات و روابط عمومی، موقعیتی شایسته برای پیشرفت و کامیابی همه تلاشگران این عرصه داشته باشد.


 

کد مطلب 1603622

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