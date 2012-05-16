نیاز جهانی به ارتباطات در کشور نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به همه دست اندرکاران این عرصه خطیر، اظهار داشت: این نامگذاری، تبلور نیازی جهانی به امر ارتباطات و روابط عمومی، برای ایجاد و تقویت مناسبات سازمان یافته انسانی در انواع تعاملات اجتماعی است.

وی افزود: بر این اساس با بهره مندی از قواعد علمی و هوش و شور و علاقه ای که لازمه پرداختن به این هنر شگفت بوده، فرصتهای مستمری در مسیر موفقیتهای فردی و جمعی ظهور خواهد یافت.

ناصحی گفت: امیدواریم اجماع کلی بر اهمیت ویژه ارتباطات و روابط عمومی، موقعیتی شایسته برای پیشرفت و کامیابی همه تلاشگران این عرصه داشته باشد.



