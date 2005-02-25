مبادلات تجاري در گمرك آبادان به 63 ميليون دلار رسيد

به گزارش خبرنگارخبرگزاري"مهر" از آبادان، جبيب گله داري پيش بيني كرد: اين مبادلات طي سال جاري به رقم 65 تا 70 ميليون دلار برسد.

وي افزود: از اين حجم مبادلات بازرگاني بيش از 42 ميليون دلار با 16 درصد افزايش مربوط به بخش صادرات اين گمرك است.

گله داري، تعداد اظهارنامه هاي صادراتي را با 56 درصد رشد، يكهزار و 370 فقزه اعلام و وزن كالا هاي صادراتي را نزديك به 146 هزار تن برشمرد و گفت: در بخش واردات با سه هزار و 580 فقره اظهارنامه وارداتي بيش از 17 هزار تن كالا به ارزش 20 ميليون و 360 هزار دلار از طريق اين گمرك وارد كشور شده است.

سرپرست گمرك آبادان اضافه كرد: طي يازده ماه گذشته از 146 مورد اظهارنامه كالايي و نزديك به 800 تن، بيش از 320 هزار دلار ترانزيت خارجي از گمرك آبادان صورت گرفته است.

وي، تعداد پرونده هاي قاچاق در اين گمرك طي اين مدت را 309 فقره با 20 درصد افزايش و به ارزش بيش از 440 ميليارد و 304 ميليون ريال برشمرد.

گله داري گفت: درآمد عمومي گمرك آبادان طي 11 ماهه گذشته از سال جاري را 77 ميليارد و 402 ميليون ريال اعلام كرد.