سپ بلاتر به ازبکستان رفت/ جلسه با رئیس جمهور و رئیس فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران حتی داد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی را درآورده و نگرانی هایی را بابت صعود تیم ملی به جام جهانی ایجاد کرده است، فدراسیون فوتبال ازبکستان طبق برنامه از پیش تعیین شده از سپ بلاتر رئیس فیفا پذیرایی می کند.
بلاتر روز گذشته در راس هیئتی از فیفا وارد ازبکستان شد تا از ورزشگاه باشگاههای بنیادکار و لوکوموتیو بازدید داشته باشد. ورزشگاه شیک و تازه تاسیس لوکوموتیو چند روز آماده بهره برداری شده بود. برنامه اصلی بلاتر امروز در ازبکستان به دیدار با اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور و همچنین عثمانوف رئیس فدراسیون فوتبال اختصاص داده شده است. قرار است در جلسات امروز پیرامون برنامههای توسعه فوتبال در ازبکستان گفتگو شود و این برنامهها مورد برررسی قرار بگیرد.
"ژانگ ژیلونگ" رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا سپ بلاتر را در این سفر همراهی میکند. سفر بلاتر امروز به پایان میرسد و او امشب ازبکستان را ترک میکند.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی با تیم های ازبکستان، کره جنوبی، قطر و لبنان همگروه است.
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