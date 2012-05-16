120 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی سه شنبه شب در مراسم بهره برداری از این پروژه ها اظهارکرد: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 85 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

قهرمان رشید بیان کرد: این طرحها به طور همزمان درشهرستان های بیرجند، قائن، نهبندان و فردوس به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی جزء استانهای پیشتاز در ارائه خدمات دولت الکترونیک است، ادامه داد: در آینده نزدیک خراسان جنوبی کاملا به دولت الکترونیک مجهز می شود.

وی ادامه داد: هر چند شرکت مخابرات به مدد نیروهای متخصص و سرمایه گذاری های کلان در توسعه زیرساختها، اقدامات خوبی انجام داده است اما هنوز شهروندان استان در انتظار راه اندازی دیتا سنتر مرکزی بسر می برند که امیدوار هستیم وزارت ارتباطات در این زمینه همکاری های خود را با استان افزایش دهد.

وی بابیان اینکه پس ازانقلاب اسلامی ایران پیشرفت های فراوانی بدست آمده است، افزود: مخابرات از جمله مجموعه های مدیریتی است که دارای نمره بالایی در زمینه خدمت رسانی به مردم و نماد درست خصوصی سازی است.

رشید افزود: هر چند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی را، نیز به همراه دارد، اما این بدان معنا نیست که برای اجرایی شدن آن امنیت و منافع ملی به مخاطره بیافتد.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در این زمینه دولت وظیفه نظارت وکنترل را برعهده دارد، تصریح کرد: در واگذاری شرکتها ی دولتی به بخش خصوصی "تامین امنیت" ملاک کار است.

راه اندازی اینترملی گامی برای امنیت شبکه های اطلاعاتی

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به ایجاد شبکه ملی اطلاعات(اینترنت ملی) است و ما از هم اکنون در حال انجام مراحل مقدماتی آن هستیم.

علی اصغرعمیدیان افزود: طرح جامع علمی کشور، طرح جامع خدمات بانکی و طرح ملی مدارس کشور در همین راستا صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری به هجوم هکرها در سیستم نرم افزاری برخی دستگاه ها، گفت: این بدان خاطر است که در گذشته توجه خاصی به نرم افزارها و سخت افزارها نشده و امیدواریم با راه اندازی اینترت ملی، هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

وی بااشاره به سیاست نظام مبنی بر واگذاری خدمات به بخش خصوصی، ادامه داد: هر زمان کارها به مردم واگذارشده است، مشکلات برطرف و حاکمیت و دولت فقط نقش هدایت و نظارت را برعهده داشته اند.

وی از بخش ICT به عنوان جلودار تمامی بخش ها یاد کرد وافزود: برای ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش های مختلف باید بستر ارتباطی به روز و با امنیت باشد.

معاون حقوقی، امور دولت ومجلس وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، بابیان اینکه در بخش ICTاطلاعات و دانش به سرعت در حال تغییراند و باید بخش خصوصی ورود پیدا می کرد، گفت:درحال حاظر 82 شرکت دارای برند دراین زمینه شناسایی شده اند.