كنفدراسيون فوتبال آسيا : استقلال ببازد اميد قهرماني را از دست مي دهد

به گزارش خبرنگار " مهر" سايت اينترنتي كنفدراسيون فوتبال آسيا در خصوص اين ديدار گزارش داد: تيم فوتبال پرسپوليس دراين ديدار يحيي گل محمدي مدافع كهنه كار خود را در اختيار ندارد. ضمن اينكه حامد كاويانپورهم هنوزبه شرايطي نرسيده كه بتواند تيم فوتبال سرخپوشان پايتخت را همراهي كند. سامبا چوجي كه پيش از اين دردسته دوم فوتبال آلمان هم با مشكلات انضباطي مواجه بود هنوزازتعطيلات خودبازنگشته است.

ازآن سو تيم فوتبال استقلال هم براي بازي امروزاميرحسين صادقي و حسين كاظمي را به دليل سه اخطاره بودن در اختيار ندارد.

تيم فوتبال پرسپوليس درحال حاضر با 37 امتياز در جايگاه سوم رده بندي ليگ برترقراردارد و استقلال نسبت به حريف ديرينه خود 4 امتياز كمتردارد و با توجه به پيروزي يك بر صفرفولاد دربازي مقابل پيكان ، چنانچه اين تيم بازي امروز را ببازد شانس قهرماني در اين فصل از رقابت ها را از دست مي دهد.