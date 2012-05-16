افزایش ناظران به بیش از 200 نفر/ فعالیت در سوریه به خوبی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رابرت مود اظهار داشت: شمار ناظران بین المللی در سوریه به بیش از 200 نفر افزایش یافته است و یک پایگاهی برای هیئت ناظران بین المللی در استان دیرالزور نیز تاسیس شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: فعالیت ناظران بین المللی در سوریه به خوبی در حال انجام است و نظارت آنها در تمامی مناطق مختلف صورت می گیرد.

وی در عین حال اظهار داشت: ناظران بین المللی تمامی اوضاع را کنترل می کنند و هر گونه تحرک خشونت آمیزی را ثبت می کنند و گزارش هفتگی ارائه می کنند و این به فهم واقعیت های موجود کمک خواهد کرد.

استقرار ناظران بین المللی در سوریه در چارچوب طرح کوفی عنان برای حل بحران این کشور صورت می گیرد. شورای امنیت اخیرا تصویب کرد که 300 ناظر بین المللی برای نظارت بر اوضاع سوریه به این کشور اعزام شوند.

