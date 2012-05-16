به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ‌باید با توجه به رشته ‌امتحانی که در آن ثبت‌نام کرده اند در صورت تمایل نسبت به درج این کدرشته ‌محلها اقدام کنند. داوطلبان تا 27 اردیبهشت فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام پیش از این تاریخ می توانند در مرحله ویرایش حداکثر تا 29 اردیبهشت از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجشwww.sanjesh.org کد رشته های جدید را وارد کنند و یا کد رشته های قبلی را اصلاح کنند.

اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید

محل استقرار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی جامی – نجف‌آباد از استان مرکزی به استان اصفهان اصلاح می شود.

پذیرش رشته‌‌های جدول زیر از نیمسال دوم به نیمسال اول تغییر یافته است

ردیف عنوان رشته امتحانی کدرشته محل نام آموزشکده 1 حسابداری بازرگانی- حسابداری 5128 پسران میبد 2 ساخت و تولید- قالبسازی 4486 پسران شماره دو اصفهان 3 صنایع نساجی- صنایع نساجی 4938 پسران کاشان 4 کودکیاری- مربی کودک 2170 دختران نجف‌آباد

پذیرش رشته‌‌های جدول زیر از نیمسال اول به نیمسال دوم تغییر یافته است

ردیف عنوان رشته امتحانی کدرشته محل نام آموزشکده 1 مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی 4979 پسران بندر انزلی 2 مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی 4980 پسران محمودآباد 3 طراحی و دوخت- طراحی و دوخت 2227 دختران خوانسار



ظرفیت پذیرش رشته‌ های ساختمان- کارهای عمومی ساختمان در کد رشته های 1720، 4714، 1721 و 4715 در آموزشکده پسران شماره یک انقلاب اسلامی از 30 نفر به 16 نفر کاهش یافته است. همچنین عنوان گرایش رشته ساخت و تولید (کد 4490) آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد از قالبسازی به ماشین‌ابزار تغییر یافت.

کد رشته‌های جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما