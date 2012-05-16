  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۵

امروز آخرین مهلت ثبت نام/

اصلاحات و رشته‌های جدید در کنکور کاردانی فنی حرفه‌ای اعلام شد

اصلاحات و رشته‌های جدید در کنکور کاردانی فنی حرفه‌ای اعلام شد

اصلاحات و رشته‌های تحصیلی جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید (آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال 91 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ‌باید با توجه به رشته ‌امتحانی که در آن ثبت‌نام کرده اند در صورت تمایل نسبت به درج این کدرشته ‌محلها اقدام کنند. داوطلبان تا 27 اردیبهشت فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام پیش از این تاریخ می توانند در مرحله ویرایش حداکثر تا 29 اردیبهشت از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجشwww.sanjesh.org کد رشته های جدید را وارد کنند و یا کد رشته های قبلی را اصلاح کنند.

اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید

محل استقرار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی جامی – نجف‌آباد از استان مرکزی به استان اصفهان اصلاح می شود.

پذیرش رشته‌‌های جدول زیر از نیمسال دوم به نیمسال اول تغییر یافته است

ردیف

عنوان رشته امتحانی

کدرشته محل

نام آموزشکده

1

حسابداری بازرگانی- حسابداری

5128

پسران میبد

2

ساخت و تولید- قالبسازی

4486

پسران شماره دو اصفهان

3

صنایع نساجی- صنایع نساجی

4938

پسران کاشان

4

کودکیاری- مربی کودک

2170

دختران نجف‌آباد

پذیرش رشته‌‌های جدول زیر از نیمسال اول به نیمسال دوم تغییر یافته است

ردیف

عنوان رشته امتحانی

کدرشته محل

نام آموزشکده

1

مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی

4979

پسران بندر انزلی

2

مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی

4980

پسران محمودآباد

3

طراحی و دوخت- طراحی و دوخت 

2227

دختران خوانسار


ظرفیت پذیرش رشته‌ های ساختمان- کارهای عمومی ساختمان در کد رشته های 1720، 4714، 1721 و 4715 در آموزشکده پسران شماره یک انقلاب اسلامی از 30 نفر به 16 نفر کاهش یافته است. همچنین عنوان گرایش رشته ساخت و تولید (کد 4490) آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد از قالبسازی به ماشین‌ابزار تغییر یافت.

کد رشته‌های جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما 

نام رشته کدرشته محل محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ظرفیت
پذیرش		 جنس
پذیرش
رشته امتحانی نقشه‌برداری- نقشه‌برداری (کد 24) 8037 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نیما محمودآباد 100 نفر در نیمسال اول  مرد
رشته امتحانی نقشه‌برداری- نقشه‌برداری (کد 24) 8039 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه ساری 100 نفر در نیمسال اول  مرد
رشته امتحانی حسابداری بازرگانی- حسابداری (کد 33)
 		 8038 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه تبریز 100 نفر در نیمسال اول  زن / مرد
کد مطلب 1603648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها