به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید با توجه به رشته امتحانی که در آن ثبتنام کرده اند در صورت تمایل نسبت به درج این کدرشته محلها اقدام کنند. داوطلبان تا 27 اردیبهشت فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام پیش از این تاریخ می توانند در مرحله ویرایش حداکثر تا 29 اردیبهشت از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجشwww.sanjesh.org کد رشته های جدید را وارد کنند و یا کد رشته های قبلی را اصلاح کنند.
اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون ورودی دورههای کاردانی نظام جدید
محل استقرار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی جامی – نجفآباد از استان مرکزی به استان اصفهان اصلاح می شود.
پذیرش رشتههای جدول زیر از نیمسال دوم به نیمسال اول تغییر یافته است
|
ردیف
|
عنوان رشته امتحانی
|
کدرشته محل
|
نام آموزشکده
|
1
|
حسابداری بازرگانی- حسابداری
|
5128
|
پسران میبد
|
2
|
ساخت و تولید- قالبسازی
|
4486
|
پسران شماره دو اصفهان
|
3
|
صنایع نساجی- صنایع نساجی
|
4938
|
پسران کاشان
|
4
|
کودکیاری- مربی کودک
|
2170
|
دختران نجفآباد
پذیرش رشتههای جدول زیر از نیمسال اول به نیمسال دوم تغییر یافته است
|
ردیف
|
عنوان رشته امتحانی
|
کدرشته محل
|
نام آموزشکده
|
1
|
مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی
|
4979
|
پسران بندر انزلی
|
2
|
مکانیک موتورهای دریایی- مکانیک موتورهای دریایی
|
4980
|
پسران محمودآباد
|
3
|
طراحی و دوخت- طراحی و دوخت
|
2227
|
دختران خوانسار
ظرفیت پذیرش رشته های ساختمان- کارهای عمومی ساختمان در کد رشته های 1720، 4714، 1721 و 4715 در آموزشکده پسران شماره یک انقلاب اسلامی از 30 نفر به 16 نفر کاهش یافته است. همچنین عنوان گرایش رشته ساخت و تولید (کد 4490) آموزشکده فنی و حرفهای پسران بروجرد از قالبسازی به ماشینابزار تغییر یافت.
کد رشتههای جدید علاوه بر رشتههای تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما
|نام رشته
|کدرشته محل
|محل تحصیل
|مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی
|
ظرفیت
پذیرش
|
جنس
پذیرش
|رشته امتحانی نقشهبرداری- نقشهبرداری (کد 24)
|8037
|مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نیما
|محمودآباد
|100 نفر در نیمسال اول
|مرد
|رشته امتحانی نقشهبرداری- نقشهبرداری (کد 24)
|8039
|مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه
|ساری
|100 نفر در نیمسال اول
|مرد
|
رشته امتحانی حسابداری بازرگانی- حسابداری (کد 33)
|8038
|مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه
|تبریز
|100 نفر در نیمسال اول
|زن / مرد
نظر شما