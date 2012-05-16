مدیران با دید فرابخشی به روابط عمومی بنگرند/ لزوم تقویت جایگاه روابط عمومی

فتح الله عباسی به مناسبت 27 اردیبهشت که مصادف با "روز روابط عمومی و ارتباطات" است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیران ادارات باید ضمن استفاده از نیروهای قوی و تحصیلکرده در جایگاه روابط عمومی، امکانات و تجهیزات مطلوبی را در اختیار آنها قرار دهند.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که باید برای پیشرفت یک سازمان قوی ترین و با سوادترین افراد را در جایگاه روابط عمومی قرار داد.

لزوم تقویت جایگاه روابط عمومی

این مسئول با تأکید بر اینکه اگر سازمانی از روابط عمومی قوی ای برخوردار باشد، موجبات پیشرفت خود را فراهم کرده، بیان کرد: روابط عمومی برای خودش جایگاه درست می کند و نیازمند هیچ کس نیست.

وی افزود: اگر یک روابط عمومی توانمند در اداره ای وجود داشته باشد، موجبات پیشرفت حوزه خودش و همچنین ارتقای سازمان و نهاد مربوطه را فراهم خواهد کرد.

سه نکته مهم برای روابط عمومیها

عباسی با اشاره به اینکه یک مسئول روابط عمومی باید از توان مدیریتی بالایی برخوردار باشد، عنوان کرد: مواردی که به عنوان شعار در روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همیشه مطرح بوده، اهمیت به این سه نکته است: قبل از اینکه دیگران ما را باور کنند، ما دیگران را باور کنیم؛ قبل از اینکه دیگران به ما خدمتی کنند، ما به دیگران خدمت کنیم و قبل از اینکه به ارزش ما بیافزایند ما به ارزش دیگران بیافزاییم.

وی ادامه داد: تعریفی در مجموعه جهاد کشاورزی استان تهران از این حوزه وجود دارد به این معنا که روابط عمومی مجموعه ای از تلاش ها، اقدامات آگاهانه و سنجیده و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت و اعتماد عمومی، استمرار و ایجاد تعامل بین سازمان و گروه های مورد نظر است.

مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: شعاری نیز از استاد "حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران" مدنظر است که گفته اند: "روابط عمومی ها وکیل مدافع برون سازمانی و مدعیان العموم درون سازمانی اند"؛ ما نیز این شعار را سرلوحه کارمان قرار دادیم.

وی اضافه کرد: فلسفه روابط عمومی در این سازمان به عنوان مردم مداری، اطلاع رسانی و پاسخگویی شکل گرفته و معتقدیم که روابط عمومی یک نقش مدیریتی دارد، به این معنا که عضو تیم مدیریتی سازمان است.

عباسی اظهار داشت: سعی شده در حوزه جهاد کشاورزی چه در استان و چه شهرستان ها، روابط عمومی فعالیت مطلوبی داشته باشد که کسب مقام اول سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جشنواره شهید رجایی گواه بر این موضوع و ارتباط تنگاتنگ با رسانه هاست.

روابط عمومی باید آینده ساز باشد

وی ادامه داد: کارکرد اصلی روابط عمومی فرهنگسازی، بحران ستیزی، اعتماد سنجی، تصویرسازی، نظریه پردازی و آینده نگری است؛ روابط عمومی نباید فقط آینده نگر باشد، بلکه باید بتواند آینده را بسازد.

عباسی بیان کرد: در این مجموعه سعی شده با مخاطبان و همچنین در ارتباط با رسانه ها حضوری مؤثری داشته باشیم.

وی به اقداماتی که در حوزه کشاورزی برای ارائه خدمات بهتر به مخاطبان صورت گرفته اشاره کرد و افزود: در وزارت جهاد کشاورزی سیستمی به نام سیستم "پیام نما" راه اندازی شده و افراد هر سئوالی در بخش کشاورزی دارند می توانند از طریق سیستم پیام نما وارد کرده و پاسخ آن را از وزیر و دیگر مسئولان وزارتخانه دریافت کنند.

این مسئول اضافه کرد: نرم افزار اینترنتی "رسانه" نیز مربوط به جهاد کشاورزی استان تهران است که از سوی وزارتخانه شکل گرفت و کلیه اخباری که مربوط به بخش کشاورزی است به صورت تفکیک شده و به روز در این نرم افزار وجود دارد.