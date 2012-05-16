راه اندازی IPمدیا برای 10هزار مشترک / ارایه 20خدمت تلویزیونی روی اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیاهکلی در نخستین گردهمایی مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های سازمان صدا و سیما برای استفاده از فضای اینترنت در کشور و تولید محتوای داخلی در فضای مجازی اظهار داشت: هم اکنون در کشور ما در فضای آپلود هیچ گونه پیشرفتی نداشته‌ایم و نه تنها مقرراتی برای این وضع وجود ندارد بلکه اقدامات تولیدی نیز در این زمینه انجام نشده است و بیشتر استفاده کاربران از دانلود محتوا است.

وی با بیان اینکه برای عقب نماندن از وضعیت فعلی در فضای مجازی باید پایه‌های نظری مناسبی برای تولید داشته باشیم تا وهمیات فضای اینترنت نتواند بر فرهنگ ما تاثیرگذار باشد، گفت:‌ ما نباید با مدل رسانه‌های غربی تامین محتوا کنیم.

معاون سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه بشر همچنان به دنبال وهمیات و جادو حتی در فضای سایبری است، خاطرنشان کرد: در صورت تنظیم مقررات محتوای دیجیتالی می‌تون زیرساخت‌های ارتباطی را با قاعده‌های عقلی برای مشترکان به اجرا در آورد. در این راستا سازمان صدا و سیما سرویس IPمدیا را با امکان ارایه صوت و تصویر از طریق خط ADSLتا 8 مگابیت بر ثانیه در تهران و برخی شهرستان ها افتتاح کرده است.

وی با بیان اینکه این سرویس به زودی قادر خواهد بود به 10 هزار مشترک خدمات رسانی کند حداقل پهنای باند دسترسی به این سرویس تبادل اطلاعات را 2 مگابیت بر ثانیه عنوان کرد و گفت: IPمدیا 20 خدمت تلویزیونی را به صورت زنده و یا تایم شیفت و آفلاین به مشترکان ارایه می‌کند.

سیاهکلی خاطرنشان کرد: با کمک شورای عالی فضای مجازی می‌توان ایده‌هایی را در این فضا مطرح کرد که بتوان دانلود اطلاعات را به تبادل محتوا در این فضا تبدیل کنیم.